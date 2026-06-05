Simpósio no Rio discute futuro da mídia sonora no Brasil

Pesquisadores, profissionais da mídia, estudantes de comunicação e representantes da radiodifusão pública brasileira se reúnem, desde essa quarta-feira (20), no Rio, no 7º Simpósio Nacional do Rádio, para discutir o presente e o futuro da mídia sonora no país. Com o tema

90 anos: memória, inovação e futuros da mídia sonora, o encontro é realizado no Palácio Gustavo Capanema, no centro da capital fluminense.

A abertura do evento ocorreu um dia após o Encontro da

, realizado também no Rio de Janeiro, que reuniu representantes de cerca de 330 emissoras públicas e privadas de rádio e televisão. A

, que tem a

como uma de suas principais marcas históricas, atua hoje como cabeça de rede da comunicação pública brasileira.

Fundada em 1936, a

foi responsável por transformar a radiodifusão em um fenômeno cultural de alcance nacional, consolidando formatos, programas e linguagens que atravessaram décadas da comunicação brasileira.