Pioneiro da arte sacra no Brasil, Frei Agostinho ganha exposição em SP

Os trabalhos de Frei Agostinho de Jesus, reconhecido como um dos precursores da arte sacra no Brasil colonial,

.

Com curadoria de Rafael Schunk, a exposição demonstra como a arte sacra e, por sua vez, as obras de Agostinho foram influenciadas por diferentes culturas e povos através de relações comerciais e sincretismo religioso.

Essas obras têm traços específicos da cultura local, que acabaram sendo apropriadas pelos colonizadores e que mais tarde seriam incorporadas ao movimento Barroco.