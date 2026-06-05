Governo cria política e programas para promover culturas tradicionais





A norma é voltada a mestres e mestras das culturas tradicionais, além de grupos, comunidades e povos que mantêm tais práticas culturais.



O decreto, publicado hoje no Diário Oficial da União, define essas manifestações como expressões das identidades socioculturais, que envolvem conhecimentos, práticas e tecnologias herdadas ao longo das gerações.





reconhecimento do valor sociocultural desses agentes;

garantia dos direitos culturais;

incentivo à participação social;

respeito à diversidade cultural;

fortalecimento da memória;

proteção dos conhecimentos tradicionais;

promoção de políticas públicas integradas e intersetoriais.

As diretrizes incluem a ampliação do acesso a bens e equipamentos culturais, o estímulo à participação das comunidades na gestão das políticas públicas e a promoção da equidade étnico-racial, de gênero e socioeconômica.



O decreto também prevê ações para fomentar a economia criativa, ampliar o acesso a mecanismos de financiamento cultural e incentivar a difusão das manifestações tradicionais no Brasil e no exterior.



A regulamentação detalhada da política deverá ser apresentada pelo Ministério da Cultura em até 30 dias.

Mestres e mestras





A norma é voltada a mestras e mestres reconhecidos por suas comunidades como detentores de conhecimentos tradicionais, transmitidos principalmente pela oralidade, pela vivência e pelas práticas culturais.



A proposta busca fortalecer a identidade cultural e a diversidade em diferentes regiões e territórios do Brasil.

Festejos Populares





Entre os princípios do programa estão a valorização da diversidade cultural, o respeito às tradições regionais, a participação ativa das comunidades na organização das festas e a promoção da sustentabilidade, com incentivo à economia local e à produção cultural comunitária.



A iniciativa também prevê o enfrentamento de desigualdades sociais e o estímulo à inovação, sem descaracterizar as tradições.