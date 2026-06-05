Inscrições para o 17º Festival de Música Rádio Nacional começam sexta

Começam na sexta-feira (29) as inscrições para o 17º Festival de Música Rádio Nacional 2026. A iniciativa da

abre espaço na programação da

para divulgar gravações de obras musicais inéditas e valorizar a produção de cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores de todo o país.

, por meio do sítio eletrônico https://festivalradionacional.ebc.com.br/.

Todo compositor residente no Brasil poderá inscrever até duas músicas com letra em português e as obras deverão ter identificação com o perfil da emissora. No ato da inscrição, é necessário preencher a ficha online e anexar cópias do RG, CPF, comprovante de residência, arquivos das músicas e letras das composições.

Cada música deve ter duração máxima de seis minutos.

As categorias contempladas nesta edição são: Melhor Música, Melhor Intérprete, Melhor Letra, Melhor Arranjo e Música Mais Votada na Internet. Os finalistas em cada uma delas receberão certificados de participação e os vencedores ganharão troféus.



>> Siga o canal da

no WhatsApp

Etapas

A Comissão Julgadora será composta por representantes da

e pelos jurados convidados. Essa Comissão também será responsável pela seleção das músicas finalistas.

e poderão ser votadas pela internet no período de 31 de agosto a 16 de outubro de 2026. A música mais votada nessa etapa de votação na internet já estará classificada entre as 12 finalistas do Festival.

, que serão veiculadas na programação da

entre os dias 19 de outubro e 31 de outubro de 2025. Um novo processo de votação no site do festival será aberto para as 12 finalistas. O prêmio da Música Mais Votada na Internet será definido pela soma dos votos nas duas fases de votação.

Para a escolha dos vencedores do Festival nas diversas categorias, a

promoverá, no dia 31 de outubro, o

Festival de Música Rádio Nacional 2026 - Inscrições a partir da sexta-feira (29), no site https://festivalradionacional.ebc.com.br/.

Site: https://radios.ebc.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

Rádio Nacional FM : (61) 99989-1201

Rádio Nacional AM : (61) 99674-1536

Rádio Nacional da Amazônia : (61) 99674-1568

Rádio Nacional do Rio de Janeiro : (21) 97119-9966