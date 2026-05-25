"Raízes do Sagrado Feminino" mostra papel feminino nas religiões

O documentário reúne pesquisadores, teólogos, rabinos, historiadores e lideranças religiosas para discutir como narrativas consideradas divinas foram usadas historicamente para justificar silenciamentos, submissões e exclusões femininas
Não se trata de atacar a fé, trata-se de questionar as interpretações, afirmou a diretora em entrevista àAgência Brasil
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. Entre os entrevistados estão Monja Cohen, Nilton Bonder, Mary Del Priore e Ivone Gebara.
Segundo Carla Camurati, o filme nasceu de um processo amplo de investigação acadêmica e histórica.