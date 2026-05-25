"Raízes do Sagrado Feminino" mostra papel feminino nas religiões

O filme teve várias dimensões de pesquisa. A acadêmica, em cima dos textos sagrados, a pesquisa de entrevistados e a pesquisa de imagem. Não havia uma linha crítica desde o princípio. Era um processo vivo, disse.

: O que a gente queria era iluminar o que, no percurso desses séculos, havia desaparecido ou sido mal entendido. Foi esse mosaico que a gente fez, explicou.

Durante a pesquisa, segundo a diretora, tornou-se evidente a presença de estruturas patriarcais na formação das religiões: Ao ler os textos e fazer as pré-entrevistas, isso ficou muito claro, afirmou, ao comentar se o chamado sagrado feminino teria sido silenciado no decorrer da história.

Ao longo do documentário, Camurati também identifica semelhanças entre religiões distintas na maneira como o feminino foi estruturado simbolicamente.

Foi a primeira coisa que me chamou atenção. Como existem hábitos, preconceitos e ações comuns entre religiões com doutrinas tão diferentes, disse. No filme, isso ajuda a dar fluidez e compreensão para as pessoas.

. Para Camurati, a reflexão trouxe nova dimensão ao debate proposto pelo longa: A Ivone Gebara é uma gênia. Quando ela falou isso, imediatamente deu outra dimensão para esse lugar da mulher dentro da minha cabeça, relatou.