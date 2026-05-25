Na Mesa com Datena recebe o ministro Guilherme Boulos nesta terça

exibe nesta terça-feira (26), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena, programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena.

A atração recebe o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, para uma conversa sobre sua trajetória política, a relação com os movimentos populares e as ações do governo federal.

Com uma carreira ligada aos movimentos sociais, Guilherme Boulos comenta, na atração do canal público, o início de sua vida pública e sua militância no Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Em 2025, após se licenciar do cargo de deputado federal, o paulistano assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Durante a entrevista com Datena, o ministro fala sobre sua articulação com o Congresso e as organizações da sociedade civil, principalmente para o debate sobre o fim da escala 6x1.

Ao longo do Na Mesa com Datena, Guilherme Boulos também fala do seu trabalho à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Sobre o programa

Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da

.

Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado. Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.

A atração integra a estratégia da

de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.

Serviço

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da

pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

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