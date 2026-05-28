Álbum reúne releituras de Hermeto Pascoal e inéditas em sua homenagem

Mais do que uma homenagem, o álbum Hermeto Universal, lançado na semana passada, é uma forma de espalhar o legado do compositor, arranjador e multi-instrumentista alagoano Hermeto Pascoal pelo mundo.

Para o músico Gabriel Grossi, um dos responsáveis pelo trabalho, é também um agradecimento pelo apoio que sempre recebeu e pelo aprendizado que teve ao lado de quem considera sua maior referência musical e um padrinho na arte.

Eu sou um afilhado musical do Hermeto desde os meus 18 anos. O Hermeto me apadrinhou musicalmente. Depois que ele fez a passagem, senti uma necessidade urgente de homenageá-lo, contou Gabriel Grossi, em entrevista à Agência Brasil .

Considerado um dos maiores músicos de harmônica ou gaita do mundo, Grossi contou que Hermeto o inspirou em vários aspectos.

É mais que um compositor. É um criador de uma escola musical. A maneira de compor influenciou praticamente todos os músicos instrumentais brasileiros que vieram na sequência, completou.

Conspiração do destino

O ponto de partida para realizar o álbum foi uma sucessão de coincidências. O pianista francês Laurent Coulondre, reconhecido como um dos principais nomes do jazz europeu contemporâneo, chegou ao Rio de Janeiro justamente no dia do funeral de Hermeto Pascoal.

Emocionado, Coulondre acompanhou as cerimônias de enterro do músico com Gabriel Grossi.

Dois dias depois, Michael League, líder do grupo Snarky Puppy, que estava na cidade, chamou Gabriel para tocar em um show que faria na casa de espetáculos Vivo Rio. Admirador do trabalho do alagoano, Michael dedicou a apresentação a Hermeto.

Os três voltaram a se encontrar na Espanha, por coincidência. Michael mora no país europeu, onde Gabriel tinha uma turnê marcada. Laurent também estava de passagem por lá.

Foi tudo conspirando para a gente estar junto, disse Gabriel, acrescentando que fez a parte de produção e arranjos em um trabalho à distância com o pianista francês durante um mês.

Os três se reuniram no estúdio de Michael, na Espanha, e, em dois dias de dezembro do ano passado, gravaram o material com o propósito de difundir o legado de Hermeto Pascoal.

A gente gravou já pensando nos convidados, que a gente chamou depois de dois meses, e isso foi incrementando o disco. É uma homenagem muito universal mesmo. O Hermeto chamava a música dele de universal, informou Grossi.