Feira do Livro terá Zélia Duncan e Pilar Quintana; entrada é gratuita

Nos três palcos da programação oficial Palco da Praça, Auditório do Museu do Futebol e Espaço Rebentos estão previstas 105 atividades gratuitas, entre debates, atrações para crianças e oficinas sobre a cultura do livro.
Uma programação paralela também ocupará o Espaço Motiva, o Tablado Mário de Andrade e o Tablado Bubu, com debates, lançamentos e encontros com autores promovidos por expositores e parceiros. São mais de 160 expositores participantes no evento.
Encantarias Brasileiras será o tema de debate entre os autores Alberto Mussa e Luiz Antonio Simas, no sábado (30), a partir das 11h, no Palco da Praça. Eles conversam sobre ancestralidade e espiritualidade afro-brasileira, trazendo para a pauta mitos, orixás e cultura popular.
Autora de Benditas Coisas que Eu Não Sei, a cantora e escritora Zélia Duncan estará no mesmo palco, no sábado seguinte (6), às 11h, em conversa com a jornalista Alice Granato. O público terá encontros ainda com Jeferson Tenório, Eucanaã Ferraz, Noemi Jaffe, Gregorio Duvivier e Giovana Madalosso.