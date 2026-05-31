Edital da EBC seleciona programas da RNCP para exibir nas rádios

Sete programas produzidos por emissoras integrantes da

(

) foram selecionados para integrar a programação das rádios da

(

).

O resultado do Edital de Chamada Pública foi anunciado no último dia 18 de maio, durante o Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública, no Rio de Janeiro.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a diversidade da programação das emissoras públicas, fortalecer a integração entre as rádios parceiras e incentivar a produção regional de conteúdos de interesse público. Ao todo 35 programas das 5 regiões do país foram inscritos no chamado público que a

fez para sua rede em 30 de março de 2026.

Para a gerente da

Rádio, Luciana Moreno Couto, a iniciativa amplia o alcance das produções desenvolvidas pelas emissoras públicas parceiras da rede.

Essa seleção fortalece a circulação de conteúdos produzidos pelas emissoras da RNCP e reafirma o compromisso da comunicação pública com a diversidade cultural brasileira. Os ouvintes terão acesso a programas de diferentes regiões do país, com identidade própria e grande qualidade de produção, destacou.

Programas selecionados

Rádio Nacional

- Beco da Bossa (Bossa Nova e Samba Jazz) da Rádio UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense

- Brasil Instrumental (música instrumental brasileira) da Rádio UNESP FM, da Universidade Estadual Paulista

Rádio MEC

- Piano Forte (música clássica) da Rádio UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

- Aquarela Instrumental (música instrumental brasileira) da Rádio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

- Unespinha (infantojuvenil) da Rádio UNESP FM, da Universidade Estadual Paulista

Rádio Nacional da Amazônia

- Abracadabra (infantojuvenil) da Rádio Cultura do Pará

- Amazônia Sonora (música regional do Amazonas) da Rádio Encontro das Águas FM, do Amazonas

Além dos programas selecionados para a primeira fase, a

manteve no catálogo, para exibição no 4º trimestre, as séries Mulheres da Música e Sonosfera Instrumental, da Rádio Educadora da Bahia; e os interprogramas Mulheres Compositoras e Que Canto é Esse? da Rádio Unesp.

Ângela Grossi, diretora da Rádio UNESP FM, contemplada no edital com os programas Brasil Instrumental e Unespinha, comemorou o resultado da seleção e destacou a importância da integração entre as emissoras públicas.

Pra gente é uma alegria imensa poder contribuir e fortalecer a RNCP. Levar conteúdos produzidos em uma rádio pública universitária do interior de São Paulo para mais lugares do Brasil é um reconhecimento super importante. O Unespinha está há 35 anos no ar, começou junto com a Rádio UNESP FM, e o Brasil Instrumental mostra toda a diversidade da nossa cultura, afirmou.

A diretora também ressaltou a relevância do ingresso da emissora na rede pública de comunicação, oficializado em março deste ano. A gente acabou de entrar na

, então, pra nós, isso é mais relevante ainda, porque também vamos contribuindo e nos fortalecendo dentro dessa rede que é tão importante, completou.

O Edital de Chamada Pública foi realizado pela Gerência Executiva de Rádios, em parceria com a Gerência Executiva de Integração de Conteúdos e Rede. A ação também integra as comemorações pelos 90 anos da

, celebrados em 2026.