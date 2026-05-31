Rádio MEC estreia Damas do Jazz, série apresentada por Ruy Castro

O jazz embala a programação da

com um repertório de clássicos do gênero nas noites de domingo.

A nova série reúne sucessos que atravessam gerações e estão presentes no imaginário popular.

O conteúdo mescla o repertório interpretado pelas divas com histórias sobre suas trajetórias e a importância delas no cenário da cultura.

Plataformas

O programa original de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu pode ser acompanhado em várias plataformas.

Como em todas as séries produzidas pelo trio para a Rádio MEC, a nova atração veiculada pela emissora pública traz a gravação completa da obra utilizada como prefixo. A versão integral celebra a composição Preview, de Paul Quinichette, na voz de Ella Fitzgerald.

Primeira edição

O seriado traça um panorama sobre sua relevância na história da música como maior improvisadora da história vocal do jazz e intérprete com swing sem igual.

O primeiro episódio do programa se concentra na maturidade de Ella Fitzgerald. A série Damas do Jazz revela o período em que a icônica cantora, com cerca de 40 anos, na década de 1950, começou a gravar o grande songbook americano.

Produções recentes

Com um histórico de grandes produções na

, o célebre escritor Ruy Castro lançou outros seriados musicais na programação da emissora pública nos últimos anos. Em março, a primeira novidade de 2026 foi o seriado De Quem é a Música?, sobre grandes compositores mais conhecidos por suas obras.

Em janeiro de 2025, estreou a produção Samba-Jazz com um panorama sobre esse gênero musical genuinamente brasileiro. Na sequência, em fevereiro, o destaque foi a série A Música do Carnaval, atração com hits do repertório popular que incluiu obras consagradas, além de curiosidades e bastidores sobre os intérpretes e os compositores.

Em abril, a programação foi embalada pela atração Ao som dos Boleros e Tangos. A obra explicou a evolução e a história de dois dos mais emblemáticos ritmos internacionais. Com uma linguagem instigante, a série revelou como essas influências se entrelaçaram na cultura nacional.

Com o título Orlando Silva, o cantor das multidões, a produção apresentada em maio se debruçou sobre a vida e a trajetória profissional do astro. Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil, ele é lembrado no seriado por gêneros em que se superou: samba, fox e valsa.

Já em agosto, o especial Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil celebrou um dos maiores gênios da música brasileira. A série foi inspirada no livro O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim, título com o qual Ruy Castro se sagrou vencedor do Prêmio Jabuti 2025 na principal categoria da premiação, Livro do Ano.

Depois, outubro marcou o lançamento da temporada com séries de crônicas de Ruy Castro e Heloisa Seixas, A Escrita Falada e Contos Mínimos, respectivamente. Com textos curtos, temas leves e bem-humorados, os conteúdos entraram no ar em formato de interprogramas.

No mesmo mês, o autor comandou outra produção temática: A Música do Cinema. A série original sobre trilhas da sétima arte também contemplou clássicos dos grandes musicais aos filmes noir, com trilha sonora jazzística. Composições do cinema brasileiro e europeu ganharam atenção especial.

Sobre Ruy Castro

O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988, ele passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de Chega de Saudade: a História e as Histórias da Bossa Nova.

É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura.

Em 2021, Ruy Castro conquistou reconhecimento com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para ocupar a cadeira 13 da ABL. Atualmente, também escreve artigos para jornais.

Damas do Jazz - Estreia - Domingo (31), às 22h, na

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