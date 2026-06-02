Na Mesa com Datena recebe o ministro da CGU

exibe nesta terça-feira (2), às 21h, uma nova edição do Na Mesa com Datena, programa semanal de entrevistas comandado por José Luiz Datena.A atração recebe o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho
, para uma conversa sobre sua trajetória no órgão, as ações de combate à corrupção, a relação com outras instituições públicas e o foco na transparência do governo federal junto à população.
Graduado em direito pela Universidade de São Paulo (USP), Vinícius Marques de Carvalho é doutor em Direito Comercial pela USP e em Direito Comparado pela Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, com trajetória profissional ligada à administração pública. Desde 2023, ocupa o cargo de ministro da Controladoria-Geral da União.
Em entrevista ao programa da emissora daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
, Vinicius Marques de Carvalhodefende que o combate à corrupção deve ser realizado com muito cuidado
.
Com seriedade, estamos investigando mais para que a sociedade confie no Estado brasileiro. Em conjunto com a Polícia Federal, somente em 2025, realizamos mais de 76 operações integradas, afirma.
Ao longo da edição de Na Mesa com Datena, o ministro da CGU comenta os escândalos envolvendo o INSS, que, segundo ele, demonstram que o governo do presidente Lula agiu rápido.
Durante a atração daTV Brasil
,Vinicius Marques de Carvalho também aborda o crime organizado e o possível envolvimento com empresários de diferentes setores da economia
, além dos impactos diretos da atuação da Controladoria-Geral da União no dia a dia dos trabalhadores brasileiros.
Programa
Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação daTV Brasil
. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.Há quase dois meses no ar, o programa já recebeu convidados como o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o ex-jogador de futebol e apresentador Craque Neto, políticos e outras personalidades nacionais.
A atração integra a estratégia daEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)
de fortalecer o jornalismo em seus veículos, aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.
Na Mesa com Datena com o ministro da Controladoria-Geral da União Vinicius Marques de Carvalho - terça-feira, dia 2/6, às 21h, naTV Brasil Ao vivo e on demand
Acompanhe a programação daTV Brasil
pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.
Seus programas favoritos estão noTV Brasil Play
, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.TV Brasil
na internet e nas redes sociais:
- Site https://tvbrasil.ebc.com.br
- Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil
- YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil
- X https://x.com/TVBrasil
- Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil
- TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil
- TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br