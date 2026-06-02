Literatura como resistência: tema ganha espaço nA Feira do Livro

Pela primeira vez no Brasil, o cientista político e professor judeu, Norman G. Finkelstein, lançará o livro A indústria do Holocausto: reflexões sobre a exploração do sofrimento judeu, na próxima quinta-feira (4), nA Feira do Livro, festival literário realizado na capital paulista. Com entrada gratuita, a programação se estende até 7 de junho

O autor será entrevistado pela jornalista Patrícia Campos Mello, no Auditório Museu do Futebol, no encontro intitulado Holocausto e Palestina. Filho de sobreviventes de campos de concentração nazistas e do Gueto de Varsóvia, o autor é uma voz contundente contra o genocídio na Palestina.

Ele é a principal voz internacional crítica a Israel, sobretudo porque ele é um judeu antissionista, com muitos livros publicados e traduzidos no mundo, e foi perseguido também, avaliou Cauê Seignemartin Amenio, editor e publisher da editora Autonomia Literária, pela qual Finkelstein está sendo publicado.

Na obra, o autor examina a instrumentalização política da memória do extermínio promovido pelos nazistas.

Essa instrumentalização do sofrimento judeu traria uma imunidade ideológica ao Estado de Israel.

Israel está em guerra com dois países [Líbano e Irã], depois de ter dizimado os palestinos na Faixa de Gaza, e também está em permanente guerra na Cisjordânia expandindo suas colônias - que é um processo desde 1936. Agora está bombardeando o sul do Líbano, para anexar também, lembrou Cauê.

É o país que está mais em guerra no mundo, sendo uma ferramenta central do imperialismo norte-americano e ocidental no Oriente Médio.

Para Cauê, o autor adquiriu ainda mais relevância no contexto internacional após rechaçar, conforme e-mails vazados, as investidas de Jeffrey Epstein.

Ele é um teórico, estudioso, filhos de vítimas do Holocausto, tem seu lugar de fala para abordar tudo isso. E é um dos caras mais íntegros hoje em dia no mundo, porque o resto caiu no bolso do Epstein, desde Chomsky a Trump e Clinton.

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Bibliodiversidade

Os convidados Graziella Beting (Carambaia), Laura di Pietro (Tabla) e Leonardo Garzaro (Rua do Sabão) comentam ainda, na mesa Literatura Além do Eixo, o que se perde quando essas histórias deixam de ser lidas.

Diretora editorial da Tabla, Laura di Pietro ressalta a importância de trazer para o Brasil diversidade de referências e culturas, especialmente diante dos conflitos internacionais mais recentes.

A literatura é uma forma de resistência, e a diversidade da literatura [também é], porque ela alcança as pessoas, disse, em entrevista à Agência Brasil.

Ela afirmou que o trabalho das editoras independentes no país é o que tem garantido essa bibliodiversidade.

O trabalho que essas editoras fazem é muito impressionante. A qualidade literária e a coragem editorial vem muito dessas editoras. As literaturas da África e da América Latina eram super esquecidas, o Brasil tinha muito essa visão de trazer só a Europa e Estados Unidos, lembrou Laura.

O recorte da editora Tabla atualmente abarca produções da Ásia Ocidental e Norte da África. Embora o termo mais popular seja Oriente Médio, Laura explica que já existe uma crítica por ser um termo colonial.