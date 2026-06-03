Mostra de arte quilombola ressignifica antigo espaço de violências

4ª Mostra Afro Cena e da 3ª Mostra de Teatro Afro Cena.
Ela explica que, mais do que assistir aos espetáculos, a comunidade participa, de fato, da construção do evento seja na produção, na organização ou nas atividades formativas.
É um evento que representa muito para a comunidade de Cavalcante porque amplia o acesso à arte e à cultura em uma cidade que não tem um teatro ou equipamento cultural voltado para as artes cênicas, disse uma das coordenadoras do evento, Fátima Tertuliano, àAgência Brasil
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A coordenadora lembra que o Osoca é um prédio histórico que faz parte da memória coletiva da cidade e que já teve diferentes funções ao longo do tempo.
Eu acredito que isso fortalece a identidade local, gera oportunidades e aproxima as pessoas da arte, considera.