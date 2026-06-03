Banda de Sergio Mendes se apresenta em Miami em homenagem aos 60 anos do Brasil ’66

Os clássicos eternizados por Sergio Mendes voltarão aos palcos em uma apresentação especial da The Sergio Mendes Band no Adrienne Arsht Center, em Miami, no próximo dia 26 de junho.
O espetáculo acontece às 7h30 da noite e promete colocar o público para cantar e dançar ao som de sucessos que marcaram gerações. A turnê celebra os 60 anos do icônico álbum *“Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil ’66”*, um dos trabalhos mais importantes da música brasileira internacional.
A apresentação será liderada por Gracinha Leporace, viúva de Sergio Mendes e vocalista histórica do grupo há mais de cinco décadas. Ela divide os vocais com Katie Hampton, mantendo o estilo característico criado por Mendes — marcado pelas harmonias femininas, influências da Bossa Nova, Samba e música pop internacional.
Sergio Mendes morreu em 2024, mas os músicos que o acompanharam durante anos decidiram manter vivo o legado do artista brasileiro através da nova turnê.
“Levar a música de Sergio adiante é uma honra e também uma responsabilidade”, afirmou Gracinha Leporace. “Estamos felizes em ver o público cantar e dançar as músicas do meu amado marido.”
O repertório inclui alguns dos maiores sucessos da carreira de Mendes, como:
- “Mas Que Nada”
- “Magalenha”
- “Fool on the Hill”
- “Like a Lover”
- “Look of Love”
- “Never Gonna Let You Go”
- “Going Out of My Head”
- “The Girl from Ipanema”
Conhecido mundialmente por misturar ritmos brasileiros com jazz, pop e Bossa Nova, Sergio Mendes construiu uma carreira internacional de enorme sucesso, com 19 álbuns na Billboard 200 e colaborações com artistas como Black Eyed Peas, Frank Sinatra e Gloria Estefan.
A versão de “Mas Que Nada” gravada com o Black Eyed Peas ultrapassa 100 milhões de visualizações no YouTube e soma mais de 226 milhões de reproduções no Spotify.
A banda atual reúne músicos escolhidos pessoalmente por Sergio Mendes ao longo das últimas décadas. Entre eles estão Gracinha Leporace, o percussionista brasileiro Gibe dos Santos e o guitarrista Kleber Jorge.
Segundo Scott Mayo, diretor musical do grupo, o público dos shows impressiona pela diversidade de gerações.
“É fascinante ver pessoas de 20 a 80 anos cantando todas as músicas”, afirmou.
O Adrienne Arsht Center fica localizado no número 1300 da Biscayne Boulevard, em Miami. Os ingressos já estão à venda no site oficial do teatro.