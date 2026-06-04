Os desafios logísticos de uma Copa do Mundo sediada nos Estados Unidos, México e Canadá

Estamos perto de mais uma edição da Copa do Mundo, e como em todas as outras edições, essa também tem suas peculiaridades, e uma delas é a logística. Em primeiro lugar, o fato de ser disputada em três países (e sobretudo no caso dos Estados Unidos e Canadá, que são países continentais) aumenta muito as distâncias para quem quiser acompanhar jogos de seleções específicas.



Por exemplo, na primeira fase o Brasil jogará contra o Marrocos em Nova Jersey, contra o Haiti na Filadélfia e contra a Escócia em Miami – jogos inclusive em que a Sportytrader oferece palpites sobre a Copa do Mundo de 2026, além de muitas outras partidas desse evento.







Os dois primeiros jogos são em lugares relativamente próximos, mas a viagem da Filadélfia para Miami é bem mais longa e custosa (podendo ser feita de avião, ou para quem preferir, por trem, num percurso que leva em torno de 27h).

Esse é só um exemplo, nos Estados Unidos há vários jogos espalhados tanto pela costa leste como oeste, além das já citadas partidas no México e Canadá, lugares que inclusive tem climatologia bem diferente.





Falando nisso, é bem verdade que o clima dentro dos próprios Estados Unidos pode ser desafiador – Miami é bastante diferente de Nova York, que também é muito diferente de Dallas ou Los Angeles, por exemplo, e quem pretende visitar cidades diferentes deve também estar preparado para isto.

Vale lembrar ainda que o torneio será disputado no verão e não será muito diferente da última Copa do Mundo de Clubes, onde inclusive cidades como a Filadélfia tiveram seus jogos paralisados por conta de raios (sim, o que provoca as paradas são a possibilidade de raios e não a chuva em si, além de ser algo instituído pela legislação local).

Algo a ser levado em conta para quem for assistir aos jogos também são os próprios estádios – em Dallas e Los Angeles, há estádios cobertos, mas não na Filadélfia e nem em Nova Jersey, onde ocorrerá a final. Em Miami, por exemplo, o estádio é coberto nas arquibancadas, o que também pode levar a pausas nas partidas.





Mesmo assistir jogos no México e Canadá pode representar cenários bem diferentes. Isso porque os canadenses terão jogos em Vancouver, um local bem próximo dos Estados Unidos e relativamente próximo de Seattle, com pouco mais de uma hora de voo.

Já a Cidade do México é mais próxima de vários países da América Central do que dos Estados Unidos, além de ser um desafio diferente: existe uma altitude de mais de 2000m, além de uma grande diferença em termos de costumes e culinária, que pode pegar os mais desprevenidos.

É de se lembrar também que naturalmente os preços cobrados durante o evento estarão mais altos do que normalmente, sendo necessário preparar o bolso para eventualidades, especialmente nos EUA – vários locais terão regras específicas em dias de jogos.

