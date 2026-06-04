Fiéis enfrentam chuva para fazer tapetes de Corpus Christi no Rio

A chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira (4) atrasou mas não tirou a animação dos fiéis que participaram da confecção dos tapetes da celebração de Corpus Christi no Centro do Rio de Janeiro. A festa tradicional é uma das mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica.

Os fiéis tiveram que esperar um clima mais favorável para começar a montagem, que usa materiais como serragem, borra de café e arroz. O sal grosso é o principal ingrediente da festa, colorido por corantes para dar forma aos desenhos nos tapetes coloridos sobre o asfalto.

Neste ano, houve a inscrição de 100 tapetes, montados em uma extensão de 300 metros da Avenida Chile, em frente a Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro do Rio.

O número de tapetes é uma referência ao centenário da Obra de Adoração Perpétua. Por isso, o tema em 2026 é 100ª Semana Eucarística Eucaristia, unidade e missão - Embora sendo muitos, formamos um só corpo.

O Instituto Marielle Franco participou da montagem pela primeira vez. O tapete produzido por integrantes do Instituto tinha um girassol, como se estivesse brotando da silhueta da vereadora assassinada em março de 2018, junto com o motorista Anderson Gomes.