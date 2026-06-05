Festejos juninos de Caruaru e Campina Grande são atração da TV Brasil

As celebrações de São João das cidades de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, embalam a faixa temática Arraiá Brasil nesta sexta (5), às 23h, e no sábado (6), às 21h, na

. O especial acompanha as performances de artistas renomados, além de trios de forrós, grupos de danças regionais e quadrilhas, com o objetivo de promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.

As transmissões direto de Caruaru e Campina Grande acontecem em parceria com a PrefTV de Caruaru e a UERN TV, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), emissoras que integram a

, gerida pela

. O público vai conferir os festejos juninos das duas cidades em todas as dez noites de exibição do Arraiá Brasil.

Ancorado no estúdio da

no Rio de Janeiro pelos apresentadores Bruno Barros, Cibele Tenório, Marília Arrigoni, Maurício Costa, Muka e Verônica Dalcanal, o especial temático ganha a tela da emissora pública durante o mês de junho, sempre às sextas e sábados, e também nos dias 23 e 24 (noites especiais de São João). O projeto da

em parceria com a

reúne música, cultura e tradições populares, em uma cobertura colaborativa das principais festas juninas do Nordeste

Sobre a RNCP

A

é a rede que reúne emissoras públicas de rádio e televisão parceiras da

em todo o Brasil. Seu objetivo é fortalecer a comunicação pública em escala nacional, garantindo à população acesso a conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento com qualidade e relevância social.

Ao mesmo tempo em que integra a programação nacional, a

valoriza a produção regional e estimula a diversidade e a pluralidade de vozes, princípios centrais da comunicação pública. Prevista na lei de criação da

, a

é um instrumento estratégico para ampliar a presença, a cooperação e o alcance do sistema público de rádio e televisão no país.

Coordenada pela

, a rede foi inaugurada em 2010 com 22 instituições parceiras e atualmente conta com 165 emissoras de televisão e 168 de rádio em todas as regiões, consolidando-se como o principal sistema de integração da comunicação pública do Brasil.

A

vem passando por um processo histórico de expansão nos últimos anos. Em 2025, a

alcançou a marca de 14 novas estações colocadas em operação ao longo do ano, em parceria com emissoras públicas de diferentes regiões.

Em 2026, o ritmo de crescimento da

se intensificou. Para o primeiro semestre, está prevista a entrada em operação de mais de 30 novas estações de televisão e rádio em diferentes regiões do país.



Arraiá Brasil - dias 05/06 (sexta-feira), 12/06 (sexta-feira), 19/06 (sexta-feira), 23/06 (terça-feira), 24/6 (quarta-feira) e 26/06 (sexta-feira), às 23h, na TV Brasil

Arraiá Brasil - dias 6/06 (sábado), 13/06 (sábado), 20/06 (sábado) e 27/06 (sábado), às 21h, na TV Brasil