JAGUAR PARADE TRANSFORMA MIAMI EM UMA EXPERIÊNCIA GLOBAL DE ARTE A CÉU ABERTO

Miami, FL – Maio de 2026

Esculturas monumentais de onças-pintadas criadas por artistas brasileiros ocuparão a cidade como parte da Jaguar Parade, uma das maiores iniciativas de arte pública e conservação do mundo. Transformando Miami em uma vibrante galeria a céu aberto, o projeto convida moradores e visitantes a vivenciarem a arte em espaços públicos enquanto promove conscientização sobre a preservação da onça-pintada e da biodiversidade.Chegando em um momento de grande visibilidade internacional para Miami, a Jaguar Parade conecta arte pública, consciência ambiental e intercâmbio cultural por meio de instalações urbanas imersivas criadas para dialogar com públicos diversos e visitantes de diferentes partes do mundo.Idealizada e produzida pela Artery, a edição de Miami contará com 11 esculturas de onças-pintadas instaladas em pontos estratégicos da cidade. As obras unem expressão artística e propósito ambiental, incentivando interação, reflexão e conexão com a natureza.Entre os destaques da edição, uma das esculturas será pintada ao vivo no dia 9 de junho pelo artista brasileiro Fabiano Senk. Baseado em São Paulo, Senk é reconhecido por suas paletas de cores marcantes e obras que exploram temas ligados à comunidade, identidade e conexão humana.A exposição também reunirá trabalhos dos artistas brasileiros Gus Attab, Laila Mackenzie, Busy, Livia Mourão & Rui Machado, Guilherme Kramer, Kássia Borges, Lettice, Vinicius Zoia, Sophie Reiterman e Cíntia Abravanel, trazendo diferentes linguagens visuais inspiradas na biodiversidade, coexistência e preservação ambiental.Após edições de sucesso em cidades como Nova York, Paris, São Paulo e Rio de Janeiro, a Jaguar Parade chega a Miami como parte de sua expansão internacional. Até hoje, a iniciativa já reuniu mais de 258 artistas, impactou mais de 30 milhões de pessoas e gerou mais de 336 milhões de visualizações e impressões digitais em todo o mundo.Esta edição também ganha significado especial ao celebrar os 15 anos do Onçafari, organização brasileira reconhecida internacionalmente pelo trabalho de conservação da onça-pintada e proteção da biodiversidade.“Fazer parte da Jaguar Parade representa um marco importante para o Onçafari e uma oportunidade de ampliar nossa presença internacional, compartilhando o trabalho de conservação desenvolvido no Brasil e na América Latina”, afirma Mario Haberfeld, fundador do Onçafari. “Ao celebrarmos 15 anos de história, temos orgulho do legado construído na conservação das onças-pintadas e na proteção de seus habitats.”Atualmente, o Onçafari opera 23 bases de conservação em nove estados brasileiros, gerenciando diretamente mais de 125 mil hectares e apoiando a proteção de mais de 2 milhões de hectares de áreas naturais.Ao final da exposição, 100% do lucro líquido do tradicional leilão das esculturas será destinado aos projetos e futuras iniciativas da organização.“A arte pública tem o poder de interromper a rotina das pessoas e criar conexões emocionais”, afirma Carol Barreto, CEO da Artery. “E essas conexões podem abrir espaço para conversas importantes sobre conservação, biodiversidade e nossa relação com o meio ambiente.”A edição de Miami é apresentada pelo Ministério da Cultura do Brasil, Stella e FF Seguros por meio da Lei Rouanet, com patrocínio Diamante da VisionOne, Natoo e Eucatex, além do apoio da Embratur e Visit MS. O projeto é produzido pela Artery com apoio do Consulado-Geral do Brasil em Miami e do Miami-Dade County.

SOBRE A JAGUAR PARADE

A Jaguar Parade é uma iniciativa internacional de arte pública que conecta arte, conservação e impacto social por meio de exposições urbanas de grande escala ao redor do mundo, com a missão de conscientizar sobre a preservação da onça-pintada e da biodiversidade.



SOBRE O ONÇAFARI

O Onçafari é uma organização brasileira sem fins lucrativos dedicada à conservação da onça-pintada e da biodiversidade por meio de pesquisa científica, preservação de habitats, educação ambiental e iniciativas sustentáveis de ecoturismo.

