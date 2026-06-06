Rio: mostra sobre Iemanjá ocupa Biblioteca Parque Estadual até dia 15

A atração reúne obras mais de 100 pessoas
, desde artistas plásticos renomados, galeristas, curadores até outros que fizeram suas primeiras exposições dentro do movimento Tabuleta Itinerante.Todas as 123 peças expõem a temática de Iemanjá
e podem ser adquiridas pelo público durante a mostra. As pinturas têm tamanho de 40 por 60 centímetros e o preço varia de R$ 200 a mais de R$ 4 mil.
A mostra apresenta diferentes leituras e linguagens inspiradas na figura de Iemanjá, a Rainha do Mar e mãe de quase todos os orixás.As obras convidam o público a refletir sobre a diversidade de interpretações e manifestações artísticas relacionadas à divindade, símbolo do amor maternal e puro e padroeira dos amores.