Diretoria destaca papel da EBC na implementação da nova TV Digital

, que acontece na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

A EBC foi representada por sua diretora-presidente, Antonia Pellegrino; e pelo diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Bráulio Ribeiro.

O evento destacou a importância da DTV+, o novo sistema digital também conhecido como TV 3.0.

Um dia histórico, afirmou a diretora-presidente da EBC, que agradeceu a união de esforços encampada para a migração da televisão digital para a TV 3.0, envolvendo atuação conjunta da academia, setores públicos e privados de comunicação, governo do Brasil e bancos de desenvolvimento, por exemplo.

Pellegrino reforçou o diferencial da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, integrando em um mesmo ambiente canais federais de televisão, os serviços públicos e a riqueza cultural do audiovisual presente também no catálogo do Tela Brasil, iniciativa do Ministério da Cultura (MinC).

Eu tenho muita honra de representar neste evento a EBC, que lidera a Plataforma Comum e vem desenvolvendo um trabalho impressionante desde 2023 na construção da nova tecnologia, liderando o campo público nessa atuação. Eu considero que o fato de você ter no aplicativo a imagem com os serviços de governo ao lado da cultura e da comunicação pública traduzem de uma maneira muito concreta que comunicação pública e cultura são direitos da população, enfatizou Pellegrino.

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, sublinhou o papel da EBC na criação da Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, ambiente voltado à disponibilização de aplicações e serviços públicos, em consonância com a TV 3.0.

A EBC está totalmente engajada nesse propósito, com o desenvolvimento tecnológico de novas aplicações que ampliem a visibilidade dos conteúdos e facilitem o acesso do usuário e do telespectador. A TV 3.0 torna a experiência de assistir televisão mais interativa e amigável, afirmou.

Durante a sua a exposição, o ministro das Comunicações ressaltou as iniciativas do governo do Brasil para fortalecimento e modernização da radiodifusão, bem como o aumento da capilaridade da comunicação pública. Um dos pontos destacados foi a TV 3.0.

Essa é a revolução da televisão aberta no Brasil. Em abril deste ano, inauguramos a estação de testes em Brasília (DF), onde a EBC, a TV Câmara e a TV Senado operam em caráter experimental. Outras estações de emissoras privadas foram instaladas no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP) já para a transmissão das partidas da Copa do Mundo em algumas localidades com essa nova tecnologia, disse Frederico de Siqueira Filho.

Também estiveram presentes na cerimônia de abertura autoridades federais, estaduais e locais, como o presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, deputado federal Cléber Verde; o diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados, Cláudio Araújo; a diretora da Secretaria de Comunicação do Senado Federal, Glauciene Lara; o presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET), Paulo Henrique Castro; o presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral), Gerson de Castro; o secretário de Radiodifusão do MCom, Wilson Diniz Wellisch; e o conselheiro da Anatel Octavio Pieranti.

Mesas temáticas

A primeira mesa temática do dia marcou a demonstração inédita do aplicativo mais br pelo professor Guido Lemos. Segundo ele, a grande contribuição dessa plataforma é juntar a comunicação pública em um só lugar.

Quando a gente junta a potência da Rede Legislativa com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), estamos construindo a maior e a melhor rede de comunicação pública do mundo, afirmou.

No mais br, o público poderá assistir em um mesmo local às transmissões em tempo real dos veículos da EBC, como a TV Brasil e Canal Gov, e das emissoras legislativas, além de serviços de governo.

A manhã foi finalizada com o Painel TV 3.0, que contou com a presença do diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC, Bráulio Ribeiro. O executivo relembrou os desafios que essa nova etapa de desenvolvimento apresenta para as emissoras, mas disse que é imperativo estar em sintonia com a revolução do ambiente digital para que haja cada vez mais relevância e proximidade com a população.

Para nós que trabalhamos com televisão, o ponto central quando se fala em DTV+ é a união entre broadcast e broadband. Nós vamos precisar trabalhar nessas duas dimensões: na transmissão pelo ar e na transmissão pelo IP. Essa transmissão por IP não é apenas disponibilizar o nosso streaming. Significa que o broadband vai passar a fazer parte da nossa estrutura de produção, do nosso próprio fluxo de trabalho, alertou.

Segundo ele, a nova tecnologia vai permitir, entre outros benefícios, melhoria na qualidade de imagem com o padrão de resolução 4K, com impactos positivos sentidos também nas emissoras que operam em multiprogramação.

Sobre a TV 3.0

O modelo vai integrar serviços de internet (broadband) à habitual transmissão de sons e imagens (broadcast), possibilitando o uso de aplicativos que permitirão aos telespectadores interagir com parte da programação.

Os aplicativos das emissoras públicas, como TV Brasil, Canal Gov e Canal Educação, terão posições privilegiadas garantidas no catálogo.

A TV 3.0 vai trazer mais praticidade ao telespectador. Um dos impactos será na qualidade de imagem, com aparelhos com a tecnologia de 4K HDR, para permitir melhor resolução e maior contraste de cores. Outra mudança irá propiciar a experiência de som de cinema, semelhante a uma imersão com áudios que são reproduzidos em direções diferentes.