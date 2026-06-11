EBC e UFPel inauguram nova estação de TV pública em Pelotas

A cerimônia contou com a participação do gerente de Projetos e Conteúdos Regionais daEBC
, Adriano de Angelis; da reitora da UFPel, Ursula Rosa da Silva; do Pró Reitor de extensão, Fábio Garcia Lima; do Secretário de Comunicação da Prefeitura de Pelotas, Tony Sechi; da Diretora da TV UFPel, Marislei Ribeiro; e do diretor da Rádio Federal FM, Michael Kerr.
A emissora integra um projeto piloto do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
Quando uma nova emissora pública entra no ar de forma gratuita e acessível, não ampliamos apenas um sinal de TV. Fortalecemos a democracia, ampliamos o acesso ao conhecimento e criamos novas oportunidades para que a cultura, as histórias e as identidades de um território sejam vistas e reconhecidas pela população. A TV UFPel avança como uma ponte entre a universidade e a sociedade, transformando conhecimento em diálogo e fortalecendo a cidadania na região, destacou Adriano de Angelis, gerente de Projetos e Conteúdos Regionais daEBC
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e tem como objetivo ampliar o acesso da população a conteúdos educativos, culturais, científicos e de interesse público.
Para a reitora da UFPel, Ursula Rosa da Silva, a inauguração cria um espaço relevante para a qualificação dos estudantes de jornalismo e para a divulgação da produção acadêmica.
A estimativa é que o sinal da TV UFPel alcance cerca de 460 mil habitantes dos municípios de Pelotas, Capão do Leão, São José do Norte, Rio Grande e outras cidades vizinhas.
É importante, em primeiro lugar, para a formação dos nossos estudantes de jornalismo, um espaço de experiência e qualificação profissional. O que vai facilitar para nossos egressos se inserirem no mercado de trabalho da comunicação. E também um espaço que se abre para a divulgação de todos os projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação que a gente tem na UFPel, declarou.
O investimento federal destinado à implantação da estação foi de cerca de R$ 700 mil.
A iniciativa fortalece a comunicação pública no Rio Grande do Sul e aumenta a oferta de programação gratuita voltada à educação, à ciência, à cultura e à cidadania para a região. Além de conteúdos produzidos no âmbito universitário, a população terá acesso à multiprogramação dos canais públicos daEBC
.Confira a multiprogramação em Pelotas (RS):
- 1.1 TV UFPel / TV Brasil
- 1.2 Canal Gov
- 1.3 Canal Educação
- 1.4 Canal Saúde