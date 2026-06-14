Rádio Nacional estreia documentário de 90 episódios sobre os 90 anos

A iniciativa resgata a trajetória histórica da

a partir de entrevistas com personagens que ajudaram a construir sua relevância e acervos raros.

As edições ficarão disponíveis também no site da

, a partir de 17 de junho. Haverá ainda opção de ouvir o documentário via Spotify.

A produção da série é conduzida pelos jornalistas Guilherme Strozi, Raquel Júnia e César Faccioli, que também fazem um amplo trabalho de pesquisa em acervos institucionais, como os da

, do Arquivo Público de Brasília, do Arquivo Nacional e do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.

A montagem e a sonorização são assinadas por Jailton Sodré. A pesquisa no acervo da

contou com o trabalho de Aline Brettas, Indiara Goes e Thiago Guimarães.

A concepção da série é de Thiago Regotto, com coordenação de produção de Cynthia Cruz. O projeto teve como objetivo construir uma linha do tempo sonora que percorre a história do Brasil dos anos 1930 aos dias atuais.

Muita gente já contou a história da Rádio Nacional ao longo desses 90 anos, mas a própria emissora ainda não. Estamos fazendo esse exercício de olhar para o passado para reconstruir uma linha do tempo mais integrada, sem os hiatos provocados por períodos de apagamento, como na ditadura, ou por rupturas mais recentes, como aconteceu no governo passado.

De acordo com ele, o programa conta a história de uma emissora que nasce no início do século passado. "[A

] ajuda a formar a identidade cultural do país, faz o Brasil falar português, torcer por futebol, falar de novelas e integra o território nacional por meio das ondas curtas da Amazônia. É a história que faz a Rádio ser, hoje, a maior emissora pública da América Latina e uma das mais importantes da história do rádio no Brasil.

Entrevistados

Para reconstruir a trajetória da

em toda a sua riqueza e complexidade, o especial reúne depoimentos de pesquisadores, jornalistas, artistas e protagonistas que ajudam a compreender a dimensão histórica da emissora.

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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

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