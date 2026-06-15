Museu de Arte do Rio exibe mostra da sul-africana Zanele Muholi

Há também obras inéditas feitas no Brasil em 2024, quando Muholi esteve em São Paulo e participou do Festival ZUM, organizado pela revista de fotografia do IMS. Na ocasião, ela conheceu organizações e instituições LGBTQIA+, traçando um paralelo entre a história da luta por direitos no seu país e no Brasil.

>> Siga o canal da

no WhatsApp

Uma das séries mais emblemáticas de Muholi é Somnyama Ngonyama que, em português, significa Salve, leoa negra!. Iniciada em 2012, a obra permanece em desenvolvimento constante e presta homenagem à mãe da artista e a seus ancestrais.

Por meio de autorretratos realizados em diferentes cidades ao redor do mundo, a artista se representa utilizando objetos cotidianos, como cobertores e almofadas, que remetem a aspectos sociais e políticos relacionados à história da África do Sul, bem como aos lugares por onde ela passa.

.