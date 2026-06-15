Museu de Arte do Rio exibe mostra da sul-africana Zanele Muholi

Apresentada pelo Instituto Moreira Salles (IMS) em São Paulo, a mostra está agora na capital fluminense, trazendo um panorama da produção de Muholi, com curadoria de Daniele Queiroz, Thyago Nogueira e Ana Paula Vitorio.O título Beleza valente exalta que a beleza, na obra da artista, representa uma forma de luta e afirmação, em oposição à violência contra pessoas negras LGBTQIA+.
Na exposição, podem ser vistas mais de 100 obras que incluem fotografias e vídeos e traçam um panorama da carreira de Zanele Muholi, de 2002 até agora, documentando a comunidade negra LGBTQIA+ na África do Sul e no mundo.