Cantor e compositor Marcelo D2 recebe hoje Medalha Tiradentes

O cantor, compositor, escritor e produtor cultural Marcelo D2 é o novo homenageado com a Medalha Tiradentes por sua contribuição à cultura brasileira.

A

A medalha será entregue a Marcelo D2 nesta quinta-feira (18), às 18h, pela deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), em cerimônia na Ocupação Iboru + Cará - centro cultural foi fundado por Marcelo D2 na Rua Sete de Setembro, 43, região central do Rio de Janeiro - durante a abertura da exposição que celebra os quatro volumes do Manual Prático do Novo Samba Tradicional.

Dani Monteiro destacou o pioneirismo de Marcelo D2 na cultura brasileira.

Poucos artistas conseguiram construir uma identidade musical tão própria, dialogando com referências profundas do samba, do rap e da cultura negra para criar uma linguagem única, reconhecida dentro e fora do país.