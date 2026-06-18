Encontro de Arte e Tecnologia recebe inscrições de projetos até dia 30

O 25º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia - #ART.25 - está com inscrições abertas até 30 de junho.

Em GA.IA, a arte não é apenas testemunha é força ativa de recomposição e de invenção do comum, diz o material de divulgação do evento.

Ao todo, oito categorias podem receber inscrições:

1. apresentação online de pesquisas acadêmicas;

2. apresentação presencial de pesquisas acadêmicas;

3. exposição EmMeio#18 Online;

4. exposição EmMeio#18 Presencial;

5. lançamento de livros, zines e HQs;

6. oficinas Espaço Maker SesiLab (aberta para o público geral);

7. premiação SesiLab/DF de Audiovisual;

8. projeções de Vídeo Mapping; #3.ART.videomapping.

Cada trabalho selecionado para o 25º encontro terá a premiação de R$ 6 mil.

Participação

Em uma das modalidades, a premiação SesiLab/DF de Audiovisual selecionará cinco obras audiovisuais inéditas para ocupação do painel de LED no interior do SesiLab, em Brasília.

O encontro conta com apoio do SesiLab, da Universidade de Brasília (UnB), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Banco Itaú, MediaLab/Iberoamérica, da Universidade Anhembi Morumbi e da Revista ANIAV [Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales].