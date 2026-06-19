TV Brasil estreia nesta sexta-feira série chinesa Rumo ao Maravilhoso

A TV Brasil, emissora da

, começa a exibir nesta semana a série chinesa Rumo ao Maravilhoso. O primeiro episódio vai ao ar nesta sexta-feira (19), às 20h, e os demais capítulos serão transmitidos no mesmo horário até o sábado (27). Não haverá apresentação neste domingo (21).

"Rumo ao maravilhoso é a primeira produção seriada chinesa a ser exibida na televisão aberta brasileira. A TV Brasil tem aberto esse espaço de diálogo com a teledramaturgia de diferentes partes do mundo, dando ao nosso público a possibilidade de conhecer novas paisagens e culturas. Trata-se de uma série premiada, com ótimo potencial de diálogo com o público brasileiro, afirma a diretora de Conteúdo e Programação da EBC , Guta Ramos.

Aos 19 anos, mudou-se para Ürümqi para trabalhar. Com uma paixão pela escrita e inicialmente determinada a seguir seus sonhos literários na cidade grande, enfrentou repetidos contratempos em seu emprego em um hotel e foi forçada a retornar à sua cidade natal, dependendo de sua mãe, Zhang Fengxia (interpretada por Ma Yili), que administra uma pequena loja.

Ao voltar para casa, Li Wenxiu não só sente uma profunda sensação de familiaridade, como também conhece um alegre garoto cazaque chamado Batay (interpretado por Yu Shi). Através de sua vida na região rural, Wenxiu descobre gradualmente a beleza da paisagem local.

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Serviço

estreia série chinesa Rumo ao Maravilhoso nesta sexta-feira (19), às 20 horas.

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