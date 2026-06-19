TV Brasil transmite festas juninas da Bahia e de Pernambuco

transmite shows de grandes artistas do cenário musical na

direto de diversas cidades nordestinas em apresentações que valorizam a cultura nacional.

As atrações previstas para esta sexta-feira (19) incluem Samya, em Caruaru, além de Priscila Senna e Mestrinho, em Salvador.

No sábado (20), o especial contempla nomes como Léo Foguete que faz show em Caruaru.

Lagosta Bronzeada e Matheus Fernandes tendem a ser os destaques da programação de Mossoró. Neste dia, a faixa Arraiá Brasil está sob o comando de Marília Arrigoni e Muka.



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Arraiá Brasil

As transmissões são realizadas em parceria com a PrefTV, de Caruaru, e a UERN TV, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), a TV Pernambuco e a TVE Bahia, emissoras que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela

.

, sempre às sextas e sábados, e também nos dias 23 e 24 (noites especiais de São João). O projeto da

em parceria com a RNCP reforça o

Com geração compartilhada entre as emissoras parceiras e a

, a cobertura permite que espectadores de todas as regiões acompanhem a diversidade musical, as tradições e a atmosfera dos festejos que movimentam milhares de pessoas no Nordeste durante o mês de junho.

Além de celebrar a riqueza cultural das festas de São João, o Arraiá Brasil fortalece a integração entre os veículos públicos de comunicação e evidencia o papel da RNCP na difusão de conteúdos regionais para todo o território nacional.

Ancorada no estúdio da

, no Rio de Janeiro, a faixa temática é comandada pelos apresentadores Bruno Barros, Cibele Tenório, Marília Arrigoni, Maurício Costa, Muka e Verônica Dalcanal.

A RNCP é a rede que reúne emissoras públicas de rádio e televisão parceiras da

em todo o Brasil.

, garantindo à população acesso a conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento com qualidade e relevância social.

Ao mesmo tempo em que integra a programação nacional, a RNCP valoriza a produção regional e estimula a diversidade e a pluralidade de vozes, princípios centrais da comunicação pública. Prevista na lei de criação da

, a

Coordenada pela

, a rede foi inaugurada em 2010 com 22 instituições parceiras e atualmente conta com 165 emissoras de televisão e 168 de rádio em todas as regiões,

.

A RNCP vem passando por um processo histórico de expansão nos últimos anos. Em 2025, a

alcançou a marca de 14 novas estações colocadas em operação ao longo do ano, em parceria com emissoras públicas de diferentes regiões.

Em 2026, o ritmo de crescimento da RNCP se intensificou.



Arraiá Brasil

19/06 (sexta-feira), das 21h às 3h, na



20/06 (sábado), das 21h às 3h, na