Seminário das Rodas de Samba discute políticas públicas para o setor

O encontro começa nesta segunda-feira (22), no Palácio Gustavo Capanema e no Renascença Clube, e propõe reflexão sobre economia criativa, patrimônio cultural, memória, participação social, ocupação dos espaços públicos e desenvolvimento territorial.

O secretário executivo do MinC, Márcio Tavares, conta que a ideia do encontro surgiu a partir de uma reunião do ministério com representantes das rodas de samba para debater a manifestação como importante fenômeno da vida cultural brasileira e para ampliar o conhecimento sobre as políticas públicas dentro do setor.

As rodas de samba têm uma rede muito grande de produção cultural em todo o país. Elas atuam na preservação das nossas tradições, fazem a transmissão dos saberes entre as gerações do samba.

Segundo ele, este é um momento para ser inovador e valorizar a cultura do samba. A partir do seminário, a gente vai conseguir articular ideias para políticas públicas com instrumentos de proteção.

No dia 24 de junho, o seminário será encerrado no Renascença Clube com uma mesa reunindo Nei Lopes, Teresa Cristina, Moacyr Luz e Márcio Tavares. Na sequência, haverá roda de samba comandada por Marcelinho Moreira em homenagem à Tia Surica.