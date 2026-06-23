Orquestra juvenil feminina do Rio leva música brasileira para a China

As integrantes permanecerão 15 dias no país.

A gente está muito feliz porque está indo com a Orquestra Chiquinha, mas também representando o protagonismo da educação pública brasileira, levando na mala a diversidade da cultura do Brasil, com obras de Villa-Lobos,Tom Jobim, Camargo Guarnieri, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, afirmou Moana.

Fomos recebidas por ele, que cumprimentou as meninas. Foi um momento muito marcante, relatou a diretora.

Formação musical e inclusão social

Criada há cinco anos, a Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga homenageia a pianista, compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga, considerada a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.

Segundo Moana Martins, o projeto começou em 2021 com alunas sem experiência musical prévia.

A primeira etapa de formação, chamada Abre Alas, em referência à composição de Chiquinha Gonzaga, atende meninas a partir de 7 anos de idade. Mais de 900 participantes recebem formação musical e acesso a instrumentos.

A primeira prova é a partir dos 12 anos de idade. Tem relação com autonomia e maturidade emocional, explicou Moana.

O programa conta ainda com uma terceira etapa, a

Essa é a etapa de formação para o mundo do trabalho, disse.

Após esse período, algumas seguem vinculadas ao projeto como professoras.

O objetivo é que a orquestra seja um canal formativo para que elas conquistem autonomia e ocupem espaços importantes na sociedade, afirmou Moana Martins.