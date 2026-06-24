Cuiabá: festival de cinema levanta discussões sobre migração e clima

Entre os nomes mais aguardados desta edição está a atriz e diretora paraense Dira Paes, uma das artistas mais respeitadas do audiovisual brasileiro e presença cada vez mais simbólica na trajetória recente do festival.

Pelo segundo ano consecutivo, Dira participará da entrega do prêmio que leva seu nome, criado para reconhecer mulheres mato-grossenses que se destacam no audiovisual e em iniciativas voltadas à defesa dos direitos das mulheres e à preservação ambiental.

A homenagem reforça a identificação da atriz com causas socioambientais e com a valorização da diversidade cultural brasileira, bandeiras que também orientam a programação do festival.

Com uma carreira que atravessa cinema, televisão e plataformas de streaming, Dira Paes tornou-se uma referência para novas gerações de artistas e realizadores. Sua participação no CINEMATO amplia a visibilidade de um evento que há mais de duas décadas aposta na descentralização da produção audiovisual brasileira.

Além de Dira, o festival receberá convidados como Bella Campos, Vanessa Gerbelli, Jorge Bodanzky, Régis Faria, Betse de Paula e Renato Barbieri, que participarão de sessões comentadas, debates e atividades de formação.

Homenagem

A edição de 2026 também prestará homenagem ao diretor, ator e dramaturgo Amauri Tangará, reconhecido pela contribuição à cultura mato-grossense e pelo trabalho voltado à valorização das identidades populares.

Para Luiz Carlos Borges, a homenagem representa o reconhecimento de uma trajetória comprometida com a formação cultural do estado: Homenagear Amauri Tangará é reconhecer a cidadania mato-grossense desse migrante que escreveu sua história no estado por meio do teatro e do audiovisual. Através de seus filmes, ele militou de forma inconteste em defesa da vida e compartilhou generosamente seus conhecimentos, ajudando a formar novas gerações de realizadores, destaca.