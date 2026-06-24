Cuiabá: festival de cinema levanta discussões sobre migração e clima

O tema desta edição, Migração Mobilidade Humana e Mudanças Climáticas, propõe uma reflexão sobre os impactos ambientais que já transformam territórios, culturas e modos de vida em diferentes regiões do mundo.
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CompetiçãoA Mostra Competitiva de Longas reunirá sete produções que disputarão o tradicional Troféu Coxiponé, principal premiação do festival
. A seleção contempla diferentes linguagens e regiões do país, reforçando a diversidade temática e estética do cinema brasileiro contemporâneo.
Já a competição de curtas-metragens contará com 15 obras, enquanto a Mostra Documenta Brasil apresentará filmes dedicados à memória, à cultura e à história do país.Mais do que uma vitrine para o cinema nacional, o Cinemato se consolida como espaço de pensamento crítico, diversidade cultural e defesa dos direitos humanos.