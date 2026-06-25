CineOP transforma Ouro Preto em capital da memória audiovisual

Sua trajetória será celebrada com exibições especiais, debates e uma retrospectiva de sua obra.

Ao revisitar sua história para a homenagem, Helena faz uma leitura íntima de uma carreira construída entre o Brasil e os Estados Unidos: "Eu regulo minha vida pelos filmes. Fiz cerca de 20 filmes e vivi o cinema intensamente. Foi a única coisa que sempre esteve comigo", afirma.

Ela lembra que começou sonhando em ser escritora: "Meu primeiro desejo era escrever. Eu tinha 17 anos quando escrevi uma novela inspirada por Françoise Sagan. Depois percebi que minha forma de expressão seria outra."

O filme, que abre a programação da homenagem na CineOP, reúne depoimentos de jovens mulheres refletindo sobre casamento, independência e liberdade.

Décadas depois, continua surpreendentemente atual: "Quando fiz A Entrevista, eu não imaginava que teria uma trajetória tão longa. Hoje, ele é visto como um documento histórico, mas continua dialogando com questões que ainda atravessam a vida das mulheres brasileiras."

A cineasta viveu cerca de três décadas nos Estados Unidos e conta que foi justamente fora do país que aprofundou sua conexão com o Brasil: "A ironia é que fiquei mais perto do Brasil quando estava nos Estados Unidos. Lá eu era latino-americana. Passei a olhar para a América Latina de outra forma."

Esse olhar resultou em obras fundamentais sobre identidade, política e direitos das mulheres, consolidando uma filmografia que atravessa fronteiras e gerações.

"Você precisa descobrir o que tem a dizer. Muitas vezes não sabemos. E esses momentos de dúvida são criativos, porque nos obrigam a procurar o que realmente queremos expressar."