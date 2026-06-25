CineOP transforma Ouro Preto em capital da memória audiovisual

Mais do que um festival, a CineOP consolidou-se, ao longo de duas décadas, como espaço estratégico para a preservação audiovisual, a formação de público e a construção de políticas para o setor.Neste ano, o tema escolhido sintetiza a vocação do evento: "Um país existe nas imagens que preserva".
A frase, aparentemente simples, abre uma discussão profunda sobre memória, identidade e pertencimento em tempos de excesso de produção digital e circulação instantânea de imagens:
Segundo ela, preservar vai muito além de armazenar arquivos.
"Um país existe nas imagens que preserva propõe justamente essa reflexão: o que escolhemos guardar diz muito sobre quem somos e sobre o que desejamos transmitir às próximas gerações", afirma a diretora da CineOP, Raquel Hallak.