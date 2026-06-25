Pessoas com HIV e aids falam de sua marginalização na sociedade

Desde 2019, o Coletivo Contágio oferece residências artísticas e mostras resultantes delas, abastecendo suas criações coletivas com relatos de vivências individuais de cada um de seus integrantes.

Realizando o sonho de criança de ser artista, Ará Silva fundou o Coletivo Contágio, em que exerce hoje as funções de coordenador e produtor executivo, depois de ter ele mesmo se infectado com o HIV, em 2018. Ele cursava seu mestrado, estudando a representatividade de pessoas trans na música brasileira.

Silva diz ter assumido uma postura de humildade, colocando-se disponível para aprender mais sobre a nova condição. Apesar de ter ampliado seu repertório, comenta que parcela significativa da população, incluindo a classe médica, ainda se mantém na ignorância, o que colabora para mais estigmatização e falta de cuidados e tratamentos adequados, sobretudo, dos LGBTQIA+.

Olho

"É muito provável que a gente tenha sido o primeiro coletivo com essa pauta", assinala Silva, que também lamenta as portas fechadas de espaços culturais relevantes em São Paulo, não inclinados a abraçar o projeto. Outras companhias de teatro têm entrado em contato com o Contágio, inspiradas pelo seu trabalho.

Entre os participantes das residências, observa-se marcante presença de nordestinos migrantes. O projeto 3ª Mostra Transmissão Contágio é executado através do edital Coletivos 2025 da Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids (IST/Aids) da prefeitura municipal.

Estatísticas

Os sistemas do Ministério da Saúde contabilizaram 683.930 casos de infecção pelo HIV no Brasil, entre 1991 e setembro de 2025. Sudeste e Nordeste são as regiões com mais registros. Em 2024, foram notificados 39.216.

"Relativamente aos casos de infecção pelo HIV com categoria de exposição conhecida no sexo masculino, observa-se, na comparação dos anos 2018 e 2024, um predomínio contínuo da categoria de homens que fazem sexo com homens entre aqueles com até 39 anos de idade. Nesse período, o percentual de casos entre adolescentes (13 a 19 anos) manteve-se estável em 61,7%. Na faixa de 20 a 29 anos, registrou-se leve redução, de 59,9% para 58,2%, enquanto entre homens de 30 a 39 anos houve aumento de 40,8% para 42,5%", detalha o Boletim Epidemiológico HIV e Aids 2025, da pasta.

"Por outro lado, entre indivíduos com 40 anos ou mais, a prática heterossexual permaneceu como a principal categoria de exposição. Esse padrão etário evidencia a heterogeneidade da epidemia no sexo masculino, com maior concentração de casos associados à exposição homo/bissexual entre jovens e adultos jovens, ao passo que, em faixas etárias mais avançadas, o perfil de exposição se aproxima do padrão heterossexual observado entre as mulheres", prossegue.

Aids 2026

Será a primeira vez que um país da América do Sul sediará a conferência, que contará com o Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia).

Conforme destaca o governo federal, haverá destaque para aspectos da conjuntura mundial, como a crise de financiamento de programas.

Serviço





Centro Cultural Grajaú | Rua Professor Oscar Barreto Filho, 252, Parque América - São Paulo (SP)

15h30 - (Com)verso Positivo, parte 1

Após a peça - (Com)verso Positivo, parte 2

Entrada gratuita - retirada de ingressos no local, uma hora antes do início