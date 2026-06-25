Pessoas com HIV e aids falam de sua marginalização na sociedade

O Coletivo Contágio fará no Centro Cultural Grajaú, zona sul da capital paulista, mais uma apresentação da peça teatral Ferida$ Política$, pensada para trazer à tona adiscriminação contra pessoas que vivem com o HIV e a aids
. Concebida no âmbito da 3ª Mostra Transmissão Contágio, em temporada desde maio, aencenação será realizada no próximo domingo (28) e acompanhada do bate-papo (Com)verso Positivo.
A mediação será do coordenador da Travas da Sul Rede Sociocultural, o produtor cultural, artista visual e agente de cuidado Diogo Emanuel.A roda de conversa está programada para antes e depois da montagem. Sete artistas da companhia, entre brasileiros e outros latino-americanos, representam no palco a si mesmos e outras pessoas que também são alvo de estigmatização por terem contraído o vírus, muito associado à comunidade LGBTQIA+, como se circulasse exclusivamente entre seus membros. As cenas foram todas baseadas em experiências pessoais suas.
Os atores e as atrizes convidam, com técnicas conciliadas de teatro, performance e dramaturgia, a acompanhá-los no debate.
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