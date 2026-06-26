Brasileiros nos EUA adotam inovações para baratear viagens

Viajar para outros países continua sendo um dos programas favoritos da comunidade de brasileiros nos EUA. Seja para conhecer novos destinos, visitar familiares ou aproveitar as férias, muitos brasileiros estão procurando formas de reduzir custos sem abrir mão da praticidade. Antes de embarcar, muitos viajantes já pesquisam soluções digitais e, para entender melhor essas alternativas, vale a pena que o turista consulte o site da Holafly e conheça as opções disponíveis para diferentes destinos.

O motivo dessa busca é simples. As tarifas de roaming internacional cobradas por algumas operadoras americanas podem aumentar bastante o custo de uma viagem. Dependendo do destino e do período que a pessoa ficará, a conta pode surpreender quem não se planejou antes.

Por isso, cada vez mais brasileiros nos EUA estão procurando novas tecnologias para manter a conexão ativa sem gastar demais.







Muita gente só percebe o peso do roaming quando recebe a fatura. Embora algumas operadoras ofereçam pacotes internacionais, os custos podem crescer muito durante as viagens mais longas ou em roteiros que têm vários países.

Além disso, muitos turistas dependem da internet para praticamente tudo. Aplicativos de transporte, mapas, reservas de hotéis, tradutores e comunicação com familiares precisam de uma conexão constante.

Sem internet, as tarefas simples podem virar problemas. Com internet cara demais, o orçamento da viagem também sofre impacto.

Por isso, soluções alternativas passaram a ganhar espaço entre viajantes frequentes.





Uma das tecnologias que mais cresceram nos últimos anos foi o eSIM, também conhecido como chip virtual.

Diferentemente dos chips tradicionais, ele não precisa de troca física no aparelho. A ativação acontece digitalmente, permitindo que o viajante tenha acesso à internet logo após desembarcar no destino.

Essa praticidade atraiu muitos brasileiros nos EUA e que costumam viajar para a Europa, América Latina e Ásia.

A Holafly está entre as empresas que oferecem esse tipo de serviço, disponibilizando eSIM internacional para viajar com internet móvel ilimitada em diversos destinos ao redor do mundo. Com isso, o turista consegue manter a conexão ativa sem depender de redes Wi-Fi públicas ou enfrentar cobranças inesperadas de roaming.

Além da economia, a facilidade de instalação é um dos fatores que mais chamam atenção entre os usuários.





Hoje, a internet não serve apenas para mandar fotos ou ver as redes sociais. Ela também ajuda o viajante a se localizar, acompanhar voos, encontrar hospedagens e resolver imprevistos durante o trajeto.

Imagine chegar a um aeroporto em outro país sem acesso a mapas ou aplicativos de transporte. Situações que parecem simples podem gerar dificuldades quando não existe conexão disponível.

Por isso, muitos turistas preferem garantir acesso à internet antes mesmo da viagem começar.

Quem acompanha as notícias da comunidade brasileira já percebeu que temas sobre mobilidade, tecnologia e planejamento de viagens aparecem cada vez mais entre os assuntos de interesse dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos.







Quando pensamos no custo total de uma viagem, os pequenos gastos acabam fazendo diferença. O valor que se economiza com comunicação pode ir para passeios, alimentação ou hospedagem.

Além disso, a praticidade de chegar ao destino já conectado evita a necessidade de procurar lojas de telefonia, enfrentar filas ou lidar com barreiras de idioma.

Segundo especialistas do setor de turismo, o uso de soluções digitais para conectividade internacional tem crescido justamente porque os viajantes buscam mais autonomia e previsibilidade nos gastos.

Essa tendência acompanha o comportamento de uma nova geração de turistas, que prefere resolver praticamente tudo pelo celular.







A forma de viajar mudou bastante nos últimos anos. Hoje, muitas etapas que antes exigiam planejamento complexo podem ser resolvidas em poucos minutos através de aplicativos e serviços digitais.

A conectividade passou a fazer parte dessa transformação. Estar conectado deixou de ser apenas uma comodidade e passou a ser um recurso importante para organização, segurança e economia.

Por isso, não surpreende que cada vez mais brasileiros nos Estados Unidos estejam adotando tecnologias voltadas para facilitar a experiência durante viagens internacionais.

Ao buscar alternativas para fugir das altas taxas de roaming e garantir conexão imediata ao cruzar fronteiras, muitos viajantes descobrem que pequenas mudanças podem gerar economia significativa. E, em tempos de planejamento financeiro cada vez mais cuidadoso, toda forma de economizar sem perder praticidade acaba sendo bem-vinda.

