Garantido e Caprichoso iniciam nesta sexta a festa do boi de Parintins

Começa nesta sexta-feira (26) o Festival de Parintins com a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, no Amazonas.

Considerado patrimônio cultural do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o evento está ligado à tradição cultural do Boi-Bumbá.

A manifestação popular gira em torno de uma lenda sobre a ressurreição do boi. No Caprichoso, a cor principal é o azul, mas a torcida também se veste com tons claros de azul, verde escuro, verde mar, violeta, roxo e lilás. No Curral Zeca Xibelão, casa do boi, não são permitidas as cores do concorrente.

Caprichoso

A narrativa será desenvolvida em três momentos distintos. Na primeira noite, o espetáculo O Brinquedo do Povo Canta Parintins homenageará a cidade que deu origem à brincadeira, destacando personagens, tradições e manifestações culturais que fazem parte da história do boi-bumbá.

O encerramento acontecerá com O Brinquedo da Resistência Canta Norte Brasil, espetáculo que amplia o olhar para a diversidade cultural do Norte do país e para a força das comunidades que mantêm vivas suas tradições, seus territórios e suas identidades.

Garantido

O espetáculo que será levado ao bumbódromo será desenvolvido em três atos: Parintins: Portal do Encantamento, Parintins: Portal da Diversidade e Parintins: Terra Encantada. A narrativa destaca a formação multicultural da ilha e celebra a conexão entre os povos da Amazônia, a natureza e os seres encantados que habitam o imaginário da região.

O vermelho é a cor principal do Garantido, mas nas cores complementares também utiliza tons avermelhados claros, laranja, rosa claro e escuro, rosé e terracota. No Curral Lindolfo Monteverde, não são permitidas as cores do rival.

Segurança

A decisão da juíza Eliane Cunha diz que as agremiações só devem realizar içamentos com plataformas adequadas, a exemplo de cestos suspensos ou plataformas de trabalho aéreo próprias para esse fim, desde que não aumente os riscos em relação ao cesto padrão.

No caso de descumprimento das regras, ficará proibido o uso de guindaste para levantar pessoas nas apresentações da agremiação já a partir da noite seguinte, além da aplicação de multa de R$ 50 mil por cada infração.