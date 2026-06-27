Instituto anuncia no CineOP centro para preservar audiovisual

Após abrir sua 21ª edição com a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, Minas Gerais, lotada na noite de quinta-feira (25), em uma homenagem à cineasta Helena Solberg e uma celebração da memória audiovisual brasileira, a

Até terça-feira (30), o festival reúne pesquisadores, realizadores, professores, estudantes, arquivistas e gestores culturais em uma programação que combina exibições de filmes, encontros nacionais e oficinas com discussões sobre o futuro da preservação audiovisual no Brasil.

A iniciativa foi apresentada durante o debate de abertura pelo reitor do IFRJ, Thiago Matos Pinto, e pretende fortalecer a formação profissional na área, ampliar a oferta de cursos e estruturar um espaço permanente voltado ao ensino, pesquisa e extensão em preservação audiovisual.

Caso seja aprovado pelas instâncias da instituição, o

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Desde a abertura, o tema da edição Um País Existe nas Imagens que Preserva tem orientado os debates da mostra, que articula três eixos: preservação, história e educação.