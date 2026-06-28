Mostra de cinema aponta caminhos para formação de novas gerações





Desde a abertura, o tema da edição Um País Existe nas Imagens que Preserva tem orientado os debates da mostra, que articula três eixos: preservação, história e educação.

Na cerimônia de quinta-feira, a coordenadora-geral da CineOP, Raquel Hallak, destacou que preservar imagens é preservar a própria identidade do país.

Segundo ela, preservar o audiovisual vai além da guarda dos acervos.

"A preservação não é o fim do processo, e sim o início de novas formas de acesso, de circulação, de formação de público e de desenvolvimento do audiovisual", explica.

A abertura da mostra também homenageou a cineasta Helena Solberg, de 88 anos de idade, que recebeu o Troféu Vila Rica e acompanhou a exibição restaurada de seus primeiros filmes, A Entrevista e Meio-Dia, produzidos no início da década de 1960.

Formação de público

Outro destaque da programação é o Cine Expressão,

, que reúne estudantes das escolas públicas de Ouro Preto e da região em sessões comentadas e atividades pedagógicas.

A curadora Ramina El Shadai disse que o projeto parte da ideia de despertar o interesse dos jovens pelo cinema antes mesmo de pensar na formação de plateias.

Após as sessões, os estudantes participam de conversas sobre sentimentos, emoções e temas despertados pelos filmes. As escolas também recebem materiais pedagógicos elaborados especialmente para ampliar as discussões em sala de aula.

"A gente fortalece o sentimento de pertencimento. Quando se fortalece essa cultura dos interessados, a plateia acontece naturalmente", avalia.