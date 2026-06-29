Boi Caprichoso vence o Festival de Parintins por menos de um ponto

Depois da vitória do Brasil contra o Japão pela Copa do Mundo, a emoção foi para outro campo, o do Festival de Parintins (AM).

uma arena que é tomada por 20 mil pessoas. O Garantido leva o vermelho e branco para o festival.

O festival começou na sexta-feira (26) e terminou no domingo (28). O campeão Caprichoso teve como tema Brinquedo que Canta seu Chão. Já o Boi Garantido levou ao espetáculo com o tema Parintins: Portal do Encantamento.

Vitória em duas noites

A diferença foi apertada. Com as notas atribuídas por 10 jurados, houve empate na primeira noite com 419,6 para as duas agremiações. Na segunda noite, o Caprichoso venceu por 419,7 contra 419,3. A apuração da terceira noite teve 419,7 contra 419,4

Quesitos

O Bloco A tem os quesitos: apresentador, levantador de toadas, batucada, amo do Boi, toada (letra e música), galera e organização do conjunto folclórico.

O Bloco B tem os quesitos porta-estandarte, Sinhazinha da Fazenda, Rainha do Folclore, Cunhã-poranga, Boi-Bumbá (Evolução), Pajé e Coreografia.O Bloco C tem os temas: ritual indígena, povos indígenas, tuxauas, figura típica regional, alegoria, lenda amazônica e vaqueirada.

Durante as três noites de festival, cada boi tem entre duas horas e duas horas e meia para se apresentar.