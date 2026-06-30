Penápolis recebe sinal da TV Brasil e de outras emissoras públicas

A gerente-executiva de integração de conteúdos e rede da EBC, Lídia Neves, explica que a nova infraestrutura possibilita a transmissão da

e dos demais canais da multiprogramação da

e fortalece a comunicação pública no país.

"A população recebe um sinal com conteúdos de qualidade, que contribuem para que as pessoas conheçam mais o Brasil e sua diversidade cultural", celebra. "A chegada desses canais também fortalece a integridade de informação e a própria democracia, ao levar jornalismo de qualidade para a região", finaliza.

A implantação da estação foi viabilizada por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), da EBC e da Rede Legislativa. A solenidade foi realizada na sede da Câmara Municipal e reuniu autoridades municipais, estaduais e federais.

A iniciativa amplia o acesso da população a conteúdos de interesse público e fortalece a comunicação pública ao disponibilizar programação voltada à informação, à educação, à cultura, à saúde e aos serviços de cidadania, além de reforçar a transparência e o exercício da cidadania por meio da programação legislativa.

1.1 TV Brasil

1.2 Canal Gov

1.3 Canal Educação

1.4 Canal Saúde

8.1 TV Câmara dos Deputados

8.2 TV Alesp

8.3 TV Câmara de Penápolis

8.4 TV Senado