Festival Latinidades promove vivências sobre saúde das mulheres negras

Primeiro festival de mulheres negras da América Latina, o evento terá programação gratuita para o público em

A proposta do evento é destacar a contribuição dessas mulheres para a sociedade em diversas áreas, com ênfase no papel estratégico das artes e da cultura na promoção da equidade de gênero e raça. Todas as atividades são gratuitas, mediante retirada prévia de ingresso no site do evento.

Neste ano, a ideia é discutir o cuidado com a saúde mental dos profissionais da arte e da cultura. A idealizadora do Festival Latinidades, Jaqueline Fernandes, destaca que a intenção não é tratar a saúde mental apenas a partir da exaustão e do adoecimento, mas abrir espaço para falar de felicidade, descanso, prazer, desejo, espiritualidade, comunidade e bem viver, afirma.

"Esse é um pouco do papel do Festival de Latinidades, de transformar conversas antes invisibilizadas em agendas públicas. A gente quer pensar boas práticas e transformar esse ecossistema. O Latinidades, desde sua primeira edição, é esse espaço que ecoa essas conversas", afirma Jaqueline.