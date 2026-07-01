Festival Internacional de Harpas leva concertos gratuitos ao Rio

A expectativa é receber mais de 10 mil pessoas durante todo o festival e os concertos acontecerão também em cenários emblemáticos do Rio de Janeiro, entre os quais o Jockey Club, a Igreja da Candelária e a Academia Brasileira de Letras (ABL). A programação completa pode ser acessada no site do festival.A novidade este ano é a participação de músicos de comunidades cariocas e fluminenses
, que se integrarão à apresentação dos harpistas estrangeiros, inclusive, em concertos em suas comunidades.
A primeira a se apresentar será a Orquestra de Gaitas de Foles Brazilian Piper, de São Gonçalo (RJ), fundada em 1999 pelo maestro J. Paulo, instituição social pioneira no segmento. Considerada uma das maiores formações de gaitistas do país, a orquestra utiliza a música e a cultura escocesa como instrumentos de transformação.A orquestra de São Gonçalo abre o festival no dia 1º de julho, às 18h, no Espaço Cultural Arte Sesc Flamengo
, com a participação do harpista Gelton Galvão, um dos destaques brasileiros do instrumento.
A Orquestra de Gaitas de Foles Brazilian Piper volta a tocar no dia 4, com Baltazar Juarez, primeiro harpista da Orquestra Nacional do México, no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB Rio).
Concerto na comunidade
No dia 10, às 17h, a Orquestra Solar Meninos de Luz, formada por jovens do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, recebe os músicos norte-americanos Juan Riveros (harpa) e Danny Jordan (viola), no Solar Meninos de Luz, na própria comunidade do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana.
O coordenador da Escola de Música do Solar e também da orquestra, Rodrigo Belchior, disse àAgência Brasil
que a ideia é abrir o concerto dentro da proposta pedagógica da escola.
Trazer totalmente o que a gente já faz naturalmente nas aulas de música do Solar, tanto a orquestra, como a batucada de escola de samba, para mostrar um pouco do nosso trabalho.