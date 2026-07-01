Sesi completa 80 anos com rede de 468 escolas em todo Brasil

Significava mudança do perfil do trabalhador, reorganização das relações de trabalho e nascia a ideia de que cada setor deveria ter um serviço social, explica Fausto Augusto Junior. A ideia foi levantada por empresários liderados por Roberto Simonsen.

O objetivo, segundo ele, era garantir melhorias nas condições de vida para o trabalhador da indústria. Esse é um dos momentos em que o Brasil passa a ter um debate mais sério e efetivo sobre o que chamaremos depois de direitos sociais, afirma.

Por isso, entre os programas que o Sesi passou a abraçar, o de formação de Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi considerado fundamental. Há desde as escolas de canteiro, ou dentro das empresas e também as chamadas unidades móveis, afirma Fausto Augusto Junior.

Saúde

Na área da saúde, o Sesi mantém tem estrutura de atendimento voltada ao trabalhador da indústria. São mais de 500 unidades próprias em todo o país.

Em 2025, 76,2 mil empresas foram atendidas com serviços de saúde e beneficiaram diretamente 4,4 milhões de pessoas. Mais de 881 mil vacinas foram aplicadas em trabalhadores da indústria e seus dependentes.

A instituição também se orgulha de ter promovido políticas de prevenção na área da saúde para os trabalhadores, incluindo segurança laboral (hoje há 222 centros para essa finalidade).

Não tinha SUS (Sistema Único de Saúde) até a década de 1980. Era muito comum a atenção básica ser oferecida por profissionais do Sesi.

A instituição criou também o Centro de Atendimento ao Trabalhador, envolvendo apoio de saúde e educação. Além disso, a instituição promove atividades culturais no país. Entre 2020 e 2025, o Sesi contou com 296 espaços culturais distribuídos por todos os estados brasileiros.

Exposição

Para celebrar os 80 anos da instituição, uma exposição no Sesi Lab, em Brasília, será aberta no próximo sábado (4) com mais de 400 imagens e materiais que trazem uma retrospectiva histórica da instituição.

Os visitantes poderão conhecer, por exemplo, a Carta da Paz Social, documento fundador do Sesi. Elaborado na época da reconstrução democrática no pós-guerra, o texto defende a cooperação entre trabalhadores, empregadores e poder público como caminho para o desenvolvimento nacional.

Outra atração para celebrar o aniversário do Sesi, também no sábado, é um show, com acesso gratuito, do cantor Zeca Baleiro, a partir das 18h.