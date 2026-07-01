Sesi completa 80 anos com rede de 468 escolas em todo Brasil

Uma década depois, aos 23 anos, ela celebra que o mundo deu voltas em seu destino. Trabalho hoje como coordenadora de suporte a sistemas da maior fintech e ecossistema voltado para a energia solar do Brasil, disse à Agência Brasil
. Ela lembra, naquela curiosa adolescência estudantil, ter feito o Sol e os planetas girando em velocidades diferentes no seu próprio eixo.
Era uma realidade muito distante para crianças periféricas como ela. Esse foi o impacto literalmente da minha vivência na escola do Sesi para a minha carreira e também para a escolha de ter ido para a área de tecnologia.
Prioritariamente, a gente nunca deixou de atender o filho do trabalhador da indústria, inclusive com gratuidades e descontos de mensalidade, destacou o presidente do Conselho Nacional do Sesi, Fausto Augusto Junior Ele explica que atualmente mais de 70% dos trabalhadores da indústria tem ensino médio completo.
390 mil matrículasNas escolas do Sesi, no ano passado, foram registradas mais de 390 mil matrículas na educação básica. São nove mil alunos da educação infantil, 166 mil do fundamental, 85.2 mil do médio e 128,9 mil da EJA.
O professor Paulo Freire (patrono da educação brasileira), por exemplo, foi funcionário efetivo do Sesi por 19 anos a partir de 1947. Ficou fora a serviço do governo federal para implementar o método revolucionário de alfabetização, que acabou sendo cancelado pelo golpe militar de 1964.