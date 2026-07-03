Rio recebe exposição sobre corrida mineral no Vale do Jequitinhonha

O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, abre ao público a partir desta sexta-feira (3) a exposição Zona de Sacrifício: do ouro ao pó, na Galeria Mestre Vitalino.

Primeira exposição no Rio de Isis Medeiros, Zona de Sacrifício: do ouro ao pó é um projeto autoral de longa duração, fomentado pelo Prêmio Funarte Marc Ferrez de Fotografia (17ª edição).

O projeto se desdobra em fotografia documental, audiovisual, pesquisa, escuta de territórios e uma exposição itinerante. A

O lítio é o mineral essencial na fabricação de baterias para carros elétricos, celulares e sistemas de armazenamento de energia.

O país ocupa atualmente o 6º lugar no ranking mundial de reservas do mineral, considerado estratégico para a transição energética global.

Esse assunto interessa ao Brasil e ao mundo, é muito contemporâneo. O mundo está voltado para essa corrida por minerais estratégicos no Brasil e na América Latina, disse Isis.

Segundo a fotógrafa, o título do ouro ao pó é uma reflexão que começa no período colonial com a extração do ouro e do diamante para mostrar o que mudou do passado para o presente.

Esse gesto se materializa no encontro entre sua pesquisa, saberes cultivados pelos mais velhos e as vozes da juventude do Vale. Em suas fotografias, a paisagem se revela em camadas. À noite, o ruído das máquinas e a iluminação das mineradoras anunciam uma presença perturbadora. Durante o dia, emergem montanhas de rejeitos, crateras no solo e o pó que adoece e a proximidade entre a atividade e a vida cotidiana, afirmou a curadora.

Para trazer a dimensão do panorama documentado na exposição, nesta sexta-feira, às 16h, ocorre a Roda de Confluências com a participação da antropóloga Ana Carolina Nascimento, Sandra Benites (Funarte), Chico (liderança comunitária de Piauí Poço Dantas, de Itinga MG), Tatiana da Costa Sena (Instituto Federal do Norte de Minas Gerais ) e Helena Taliberti (Instituto Camila e Luiz Taliberti).

Não foram as únicas vítimas da família.

Para Helena, o trabalho que conecta a arte com a realidade é o que possibilita conscientizar a sociedade de uma forma em que se toca o coração das pessoas.