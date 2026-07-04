É possível fazer rir e incomodar, diz atriz do projeto Humor Negro

Com ironias não somente à xenofobia e ao racismo que liga o povo baiano à preguiça, Magali toca, com sorriso permanente, em outros tantos preconceitos, como machismo e homofobia. Mas vai além.A atriz integra o projeto Humor Negro, um espetáculo de comédia stand up, com humoristas pretos, que começou em 2019 nos palcos de Salvador e que chegou também à TV (Multishow) em forma de série.
Magali Moraes, em entrevista àAgência Brasil
, defende que o humor é uma arte que deve incomodar. Mas a intenção de fazer rir tem que ser sempre o objetivo principal. Mas é possível fazer rir fazendo transformação social, afirma. Promover o sorriso e também reflexões.