Professora criou Ara Ketu inconformada com injustiças na periferia

Ao lado do primo, Augusto César (que morreu em 2016), a música e o carnaval, que se tornaram famosos, eram apenas parte dos ideais. Ela queria gerar impacto social, conforme compartilhou, na sexta (3), ao lado de outras artistas no Festival Latinidades, em Brasília (DF).

Vera explica que a motivação para o bloco nasceu do inconformismo com as desigualdades sociais na região do subúrbio ferroviário. A professora de história, mestre em filosofia, descobriu que poderia utilizar a música como instrumento de transformação e inclusão.

Minha luta era tirar os meninos do tráfico de drogas e da marginalidade. Eu consegui muito, orgulha-se, em entrevista à Agência Brasil .

Mas a professora, que vai completar 80 anos em setembro, diz que o maior dos reconhecimentos é quando recebe ligações de pessoas que passaram pelo bloco e pelo instituto para agradecer pelo trabalho que conseguiram em função dos cursos que realizaram.

Didá, bloco no feminino

Trata-se de uma banda e agremiação exclusivamente voltada para mulheres. Débora Souza, de 48 anos, presidente desde 2009, é filha de Antônio Luiz Alves Souza, mais conhecido como Neguinho do Samba, fundador do Didá.

Débora diz que já passaram pelo bloco mais de cinco mil mulheres. Através do tambor, nós passamos toda a lição. Nossas alegrias, nossos sentimentos e nossas reivindicações..

Ela acrescenta que a ideologia principal da agremiação é a garantia da liberdade para todas as mulheres.

No Bloco, a gente se sente empoderada. Armada com meu tambor, eu me sinto uma rainha.

Periferia de Brasília

Graças a movimentos culturais como o Ara Ketu e o Didá, há transformação efetiva com novas perspectivas para as vidas das pessoas.

Graças à arte, eu pude me encontrar como mulher negra, artista e trabalhadora de cultura desde os meus 15 anos de idade. Ela destacou que as mulheres sempre estiveram na base da construção de iniciativas culturais como os blocos afros.Eu cresci em movimento cultural na periferia. Depois virei cantora de samba. Denise criou também um projeto chamado Vozes da Diversidade em que ela entrevistava artistas periféricos do Distrito Federal.

Era um programa independente e voluntário que, inclusive, foi indicado ao prêmio WME da Billboard, em 2024. Trata-se de uma premiação que reconhece histórias de empoderamento e representatividade feminina. Fui uma das cinco radialistas do país indicada.