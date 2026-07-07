Família da escultora Conceição dos Bugres apresenta suas obras no Rio

Conceição foi reconhecida como uma das maiores artesãs da Região Centro-Oeste brasileira, em especial do estado do Mato Grosso do Sul, onde suas esculturas são consideradas os mais representativos artefatos da arte, da cultura e da identidade local.

Depois da morte de Conceição, em 1984, seu marido Abílio Freitas da Silva, e seu filho Ilton Silva, deram continuidade à obra dos bugres, tarefa que, agora, está a cargo do neto Mariano Antunes Cabral Silva, ou Mariano Neto, como é mais conhecido. Os trabalhos do neto são inspirados nas peças criadas pela avó artista.

Mariano e sua mãe, Sotera Sanches, também escultora, apresentam pela primeira vez seus trabalhos no Rio de Janeiro, na mostra Sobre bugres e totens: a arte de Sotera Sanches e Mariano Neto, na Sala do Artista Popular do Museu de Folclore Edison Carneiro.

O catálogo e todas as obras expostas poderão ser adquiridos pelo público durante a mostra e, posteriormente, também na loja do museu. O preço é colocado pelo próprio artista, com base no princípio do comércio justo. Não há intenção de encarecer o produto. Apenas uma pequena porcentagem é reservada para a administração da loja. A cada três meses, há uma exposição no local com esse mesmo propósito.

Acervo

Antes de morrer, ela teve êxito local e participou de mostras em museus da região. Depois de sua morte, porém, Conceição teve uma ascensão muito maior. Agora, as obras dela valem muito mais. Estão em galerias e, recentemente, estiveram no Museu de Arte de São Paulo (MASP), disse Flávia. As peças da artesão estão também no Museu Afro.