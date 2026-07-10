Região histórica do Rio, Praça Onze será revitalizada

Uma das regiões históricas mais importantes do Rio de Janeiro vai ser totalmente revitalizada, com a criação da Praça Onze Maravilha, que receberá investimentos de R$ 1,7 bilhão previstos para os próximos 20 anos. A expectativa é estimular a construção de 37 mil unidades residenciais, consolidando a requalificação urbana iniciada com o Porto Maravilha e o Reviver Centro. Na Praça Onze fica a Passarela do Samba, o Sambódromo, onde ocorrem os desfiles das escolas de samba no carnaval

Para impulsionar o desenvolvimento da região, o município instituiu incentivos e benefícios fiscais especiais para a Praça Onze e ampliou essas vantagens para outras regiões da cidade, incluindo a zona norte.

A operação, prevê a construção da Biblioteca dos Saberes, do arquiteto Francis Keré, no terreno onde hoje é o Terreirão do Samba, a revitalização de todo o entorno do Sambódromo a partir da demolição do Elevado 31 de Março, que vai dar lugar à Avenida da Democracia, explicou o prefeito Eduardo Cavaliere.

Um dos motores econômicos do projeto é a Operação Interligada, mecanismo de transferência do direito de construir que já viabilizou mais de 9 mil moradias no Reviver Centro desde 2021. Agora, o município cria incentivos exclusivos para investidores que aplicarem o potencial construtivo em unidades residenciais na zona norte, Rio Comprido, Tijuca, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Flamengo, Glória e Catete.