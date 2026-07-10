Blim-Blem-Blom tem participação do contrabaixista Ricardo Candido

leva ao ar neste sábado (10), ao meio-dia, mais um episódio da temporada O Gênio da Música da série infantil Blim-Blem-Blom.

Na trama, que conta com a participação do ator Alan Rocha no papel de John Williams, Ricardo Candido encontra a lâmpada mágica do gênio Scandor.

: Marcha dos Caçadores, do filme Indiana Jones, e temas dos filmes Tubarão e Jurassic Park, todas com a Orquestra Sinfônica de Londres; Guerra nas Estrelas, com a Orquestra Skywalker; e A Lista de Schindler, tendo como solista Itzhak Perlman.

Natural do Rio de Janeiro,

, com a qual gravou trilhas sonoras para os filmes O Guarani, Bella Dona, O Cangaceiro e Carlota Joaquina. Ricardo atuou com grandes nomes da música, tais como Gal Costa, Roberto Carlos, Milton Nascimento, Simone, Joana, Agnaldo Rayol, George Benson, Michel Legrand, Steve Wonder, Andrea Bocceli, Plácido Domingo, entre outros.

Idealizada e produzida pelo compositor Tim Rescala para apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil, o Blim-Blem-Blom já passou por diversas temporadas, com diferentes formatos, mas sempre com a atuação de crianças na equipe. Estão no elenco fixo o ator Lionel Fischer, no papel de Scandor, e a musicista Maria Vitória, narradora da série.

Embora possa parecer, o título do programa não se refere a gênios como Bach, Mozart, Beethoven ou Villa-Lobos, mas a um gênio específico.

, exclusivamente para tornar realidade os desejos ligados a ela: tocar com uma determinada orquestra, encontrar um grande compositor do passado, achar um manuscrito perdido; tudo que só um gênio pode fazer.

O desejo de um cravista, por exemplo, pode ser o de conhecer pessoalmente Johann Sebastian Bach. Alguém quer assistir a estreia da 9º Sinfonia de Beethoven ou tocar num Stradivarius. O gênio tornará tudo isso possível.

Com a participação de músicos, compositores e até melômanos, o Blim-Blem-Blom recebe visitantes especiais, que se somam aos atores da série.

Programa

Criado em 2011, o programa Blim-Blem-Blom é sucesso de público e crítica, mantendo, desde suas primeiras edições, bons níveis de audiência, além de manifestações de adesão e incentivo por parte dos ouvintes da

.

, mantendo-se como um raro programa de divulgação da música de concerto, seus compositores e intérpretes, com abordagem voltada ao público infantojuvenil.

Dentro da proposta mais abrangente do Blim-Blem-Blom, a cada temporada há uma nova forma de tratar os temas do programa, trazendo a dramaturgia como ferramenta e sempre com a participação de jovens e crianças como protagonistas.

Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a

. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A

oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

O dial da

em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app

.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da

.

Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Blim-Blem-Blom - sábado, dia 10, às 12h, na

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