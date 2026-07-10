Top países mais crypto-friendly em 2026

O setor das criptomoedas tem algumas fases conturbadas, mas mesmo assim, o mercado continuou a expandir de forma significativa, sendo possível verificar no gráfico bitcoin hoje, dia 1 de julho, que o valor ronda os R$316.000 com um market cap (valorização do mercado) de R$6.4T.





Em 2026, o conceito de “país mais crypto-friendly” deixou de ser absoluto. As empresas avaliam jurisdições com base em critérios como clareza regulatória, regime fiscal previsível, acesso a serviços bancários e infraestrutura financeira, estabilidade política e jurídica, incentivos governamentais à inovação e nível de adoção real de criptomoedas no mercado local. E não, o Brasil não consta da lista devido a medidas como a que lançou recentemente.

Esses fatores são analisados em conjunto, já que o sucesso operacional depende mais da previsibilidade regulatória do que apenas de vantagens fiscais isoladas. O foco atual está em ambientes onde é possível operar com segurança jurídica e acesso consistente ao sistema financeiro tradicional. Quem são eles? Vamos lá!







Os Emirados Árabes Unidos consolidaram-se como um dos hubs globais mais avançados do setor cripto. O país registrou mais de 30 bilhões de dólares em transações de criptomoedas entre julho de 2023 e junho de 2024, demonstrando forte adoção e atividade de mercado.

A regulamentação em Dubai, liderada pela VARA (Virtual Assets Regulatory Authority), oferece um ambiente estruturado e previsível para empresas do setor, enquanto zonas econômicas como o DMCC reforçam a atratividade do país para startups e exchanges. Além disso, os Emirados combinam imposto de renda pessoal praticamente inexistente com baixa carga corporativa e forte presença institucional, incluindo investimentos bilionários no ecossistema cripto.





A Suíça continua sendo uma das jurisdições mais maduras da Europa no setor blockchain. O país é especialmente conhecido pelo ecossistema “Crypto Valley” em Zug, que se tornou referência global para inovação em Web3.

A regulação é supervisionada pela FINMA, que fornece diretrizes claras para ICOs e empresas de ativos digitais. A estabilidade política, combinada com tradição financeira e previsibilidade regulatória, mantém a Suíça como um dos destinos mais seguros para projetos cripto de longo prazo.





Singapura consolidou sua posição como um dos principais hubs cripto da Ásia. O país opera sob o Payment Services Act, enquanto a Monetary Authority of Singapore (MAS) supervisiona diretamente o setor.

Um dos principais atrativos é a política fiscal favorável, incluindo a ausência de tributação relevante sobre ganhos de capital de longo prazo para investidores individuais. Além disso, o país possui forte ecossistema acadêmico e tecnológico, com universidades e eventos globais dedicados à blockchain e Web3.





Hong Kong emergiu novamente como um dos principais centros regulados para ativos digitais. O setor é supervisionado pela Securities and Futures Commission (SFC), enquanto o regime AML/CFT é definido por AMLO.

O território vem investindo fortemente em tokenização de ativos e inovação financeira, com iniciativas como o Project Ensemble Sandbox e o framework LEAP, que busca expandir o uso de stablecoins e ativos tokenizados em mercados tradicionais como ETFs e commodities.





O Canadá é considerado um dos mercados mais estruturados da América do Norte para cripto. O país exige registro via FINTRAC e segue diretrizes da Canadian Securities Administrators (CSA), garantindo forte supervisão regulatória.

Além disso, o Canadá foi pioneiro na aprovação de ETFs de Bitcoin, facilitando o acesso institucional ao mercado. No entanto, em 2026 o ambiente regulatório tornou-se mais rígido, com aumento da fiscalização AML e cancelamento de alguns registros de empresas cripto.







Os Estados Unidos continuam sendo um dos mercados mais importantes globalmente, tanto em inovação quanto em volume de capital. O setor é regulado por múltiplas entidades, incluindo SEC, CFTC e FinCEN, enquanto estados como Wyoming e Texas oferecem legislações mais favoráveis ao setor.

O avanço do GENIUS Act trouxe maior clareza regulatória ao exigir que stablecoins sejam lastreadas 1:1 em dólar e impondo regras mais rígidas de compliance. A presença de grandes instituições financeiras e fintechs reforça o papel dos EUA como líder em adoção institucional.





A Geórgia tem atraído empresas cripto devido ao seu ambiente de negócios simplificado e carga tributária competitiva. O país adota um modelo onde os lucros corporativos são tributados apenas quando distribuídos, permitindo reinvestimento eficiente.

Além disso, em muitos casos, ganhos com cripto podem não ser classificados como atividade empresarial, reduzindo a carga fiscal individual.





El Salvador foi o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda legal, embora esse status tenha sido alterado em 2025. Ainda assim, o país mantém uma legislação ativa e estruturada para ativos digitais, incluindo a Digital Assets Issuance Law de 2023.

O licenciamento é supervisionado pela CNAD, e empresas podem se beneficiar de isenções fiscais em atividades relacionadas à cripto, incluindo ganhos de capital em muitos casos.

O mercado cripto está cada vez mais global e regulado, com diferentes países a assumirem papéis específicos em termos de inovação, licenciamento e eficiência fiscal. O resultado é um ecossistema distribuído, onde a vantagem competitiva depende da combinação estratégica de jurisdições e não de um único destino ideal.