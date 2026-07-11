Flipelô divulga programação com mais de 500 escritores

Neste ano, a Flipelô chega à sua décima edição. Inspirada na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), a Flipelô acontece desde 2017 e é realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, que chega aos seus 40 anos de existência.

A festa, que foi idealizada pela poeta Myriam Fraga, surgiu com o objetivo de preservar e valorizar a memória do escritor Jorge Amado, a cultura e arte da Bahia e também estimular a literatura, principalmente entre os jovens.

Nesta semana, a Fundação Casa de Jorge Amado divulgou a programação completa da Flipelô, que também contará com a presença do escritor e humorista Gregório Duvivier, do cantor Chico Chico, da apresentadora e jornalista Astrid Fontenelle e da jornalista e escritora Eliana Alves Cruz, que apresentou o programa Trilha de Letras, da TV Brasil. Outros destaques são o poeta Bráulio Bessa e o multiartista Tiganá Santana.

, como a estadunidense Tracy Mann e o espanhol Pablo Fidalgo, que vão participar de mesas de debates, bate-papos, lançamentos de livros, saraus, recitais, exposições, oficinas e apresentações teatrais e musicais.

Chegar à 10ª edição da Flipelô é uma conquista que nos enche de alegria e reafirma a importância da festa para a literatura, para a cultura da Bahia e para o Centro Histórico de Salvador. Ao longo dessa trajetória, a Flipelô se consolidou como um grande espaço de encontro, reunindo escritores, artistas, leitores, moradores e visitantes em torno dos livros e das mais diversas expressões culturais, disse Angela Fraga, presidente da Fundação Casa de Jorge Amado.

A abertura da festa literária acontecerá na noite do dia 5 de agosto com um show de Belô Velloso, no Largo do Pelourinho. A apresentação contará com recitação de poemas de Myriam Fraga.

Homenagens

Myriam Fraga é considerada uma das maiores escritoras e poetas brasileiras, tendo publicado 25 livros e também mantido uma intensa colaboração em revistas e jornais.

Ela foi responsável pela coluna Linha DÁgua, publicada pelo jornal A Tarde entre os anos de 1984 e 2004 e também integrou a Academia de Letras da Bahia.

O evento também vai homenagear o pintor, gravador, ilustrador e cenógrafo baiano Calasans Neto. Suas ilustrações estão presentes nas obras de Myriam Fraga e também nos livros de Jorge Amado.

A programação completa da Flipelô pode ser acessada no site oficial do evento.