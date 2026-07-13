Ator Rui Rezende morre aos 87 anos, no Rio de Janeiro

A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, local de moradia assistida para artistas idosos, onde Rui Rezende vivia desde 2019.

José Pereira Rezende Filho nasceu em 1938, em Araguari, em Minas Gerais, e começou a trabalhar na televisão em 1966, na novela Somos Todos Irmãos, da TV Tupi. Ao longo de sua carreira, atuou em várias novelas e minisséries na Tupi e nas emissoras Excelsior, Manchete e Globo.

Rui Rezende também teve participações em outras novelas, entre elas, O Espigão, em 1974; O Casarão, em 1976; e Meu Bem Querer, em 1998. Ele atuou ainda em inúmeras peças de teatro e filmes.